Ce s-a ales de Cristian Daminuță. IREAL unde s-a angajat după ce s-a retras din fotbal: ”Am un copil mic de crescut și a trebuit să fac ceva”

Cristian Daminuță, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români, și-a schimbat complet cariera. Acesta a renunțat la sportul care l-a consacrat și care i-a adus atât de multă faimă pentru un seviciu normal în orașul său natal, în Timișoara.

Cariera lui a început la Poli Timișoara, iar mai târziu a făcut parte din echipe precum Dinamo București sau Viitorul Constanța. A jucat și internațional, devenind un nume important în fotbal. În prezent, Cristian Daminuță recunoaște că nu mai are nicio intenție să revină în fotbal, un mediu în care nu se mai simte deloc reprezentat.

Cu ce se ocupă Cristian Daminuță în prezent

La doar 35 de ani, Cristian Daminuță lucrează ca agent de securitate pe aeroportul din Timișoara, orașul său natal, stând departe de luminile marilor stadioane. Fostul mijlocaș și-a exprimat recent dezamăgirea față de impresarii care l-au gestionat la începutul carierei, acuzaând că alegerile lor i-au oprit ascensiunea.

Fostul fotbalist afirmă că sportul a ajuns pe locul al doilea din cauza sistemului actual și el preferă să se ocupe cu alte activități care să-i aducă plăcere.

„Da, zvonuri care au devenit o chestie de adevăr. În urma încheierii carierei de fotbalist trebuia să încep o viață nouă. Fotbalul a căzut pe locul doi din cauza sistemului, așa că m-am reorientat și am făcut cea mai bună alegere. Regret că nu am făcut asta mai demult. Sunt agent de securitate pe aeroport. Sunt foarte bucuros de drumul ales. Am un copil mic de crescut și a trebuit să fac ceva”, a spus Cristian Daminuță la Digi Sport.

Cristian Daminuță a povestit că după reragerea din viața publică a preferat să se ocupe de familie, fiind mult mai discret în prezent. Se ocupă de copiii săi și încearcă să le fie un model demn de urmat în viitor.

„Am dispărut așa din viața publică, mă ocup de familie. Îmi ajunge cât am stat în lumina reflectoarelor. Stau împreună cu copiii, de când mă trezesc și până mă pun să dorm. Nu mă identific cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Prefer să stau deoparte, îmi văd de treaba mea și este mai bine așa”, a mai spus Cristian Daminuță pentru sursa citată.

