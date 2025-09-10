Fosta soție a unui fotbalist român s-a căsătorit în mare secret. Blonda din showbiz e în extaz!

Căsătorie secretă în showbizul românesc! Fosta soție a unui fotbalist român a lăsat trecutul complet în urmă, iar acum și-a refăcut viața în brațele altui bărbatul. Blondina iubește din nou și chiar a făcut marele pas, departe de ochii curioșilor.

Iasima Halas, fosta soție a lui Cristian Daminuță, este în culmea fericirii. Ultimii ani nu au fost tocmai ușori pentru ea. După separarea de jucătorul de la Națională, blondina a avut o relație toxică alături de un sportiv din Timișoara. Idila lor a fost marcată scandaluri, despărțiri și împăcări. În cele din urmă, ea a reușit să se separe definitiv de bărbat, iar acum și-a găsit liniștea în brațele altcuiva.

Ce a dezvăluit Iasmina Halas despre căsătoria secretă

Iasmina Halas a povestit că relația cu noul bărbat din viața ei a început în urmă cu doar câteva luni. Totul a căpătat un alt sens de când l-a cunoscut, așa că a decis să facă și pasul cel mare. Dacă până acum și-a expus idilele public, de această dată, blondina preferă să fie discretă.

Astfel, blondina nu a dezvăluit identitatea bărbatului care i-a furat inima. De asemenea, căsătoria a avut loc în mare secret. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a ajuns pentru a doua oară în fața ofițerului de stare civilă în urmă cu doar câteva săptămâni.

„Trăiesc fericirea asta în privat, încât nu vreau să o strice nimeni. De aceea vreau să o țin atât de privată. A fost un moment superb. Am avut lângă noi toate persoanele apropiate, familia, ne-am bucurat sincer, în totalitate, de moment. Nu am stat pe rețelele de socializare, nu s-a postat nimic, ne dorim să ținem asta pentru noi. Lumea strică lucrurile frumoase, iar cât se poate o ținem pentru noi. Când nu se mai poate, nu e problemă, nu ne deranjează să ne afișăm, că avem destule poze frumoase împreună”, a declarat Iasmina Halas pentru Spynews.ro.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit că a renunțat și la numele ei pentru cel al soțului. Cei doi au planuri mari împreună și își doresc să își jure iubire și în fața lui Dumnezeu. Cel mai probabil, cununia religioasă va avea loc anul viitor.

„Nu mă mai cheamă Iasmina Halas în buletin, mi-am schimbat numele, port numele soțului. Urmează și nunta, probabil la anul o vom face”, a mai spus blondina.

