A făcut calculul! Câte femei a avut, în total, Jaguarul de la Insula Iubirii

Jaguarul lovește din nou! Cunoscut pentru replicile sale cu care a făcut furori în cadrul emisiunii Insula Iubirii, ispita masculină a venit cu noi declarații controversate. Întrebat câte femei a avut, în total, tânărul nu s-a ferit să spună numărul. Mai mult decât atât, are și un regret la care nu se aștepta nimic. Află, în articol, toate detaliile!

George Ivănescu, poreclit Jaguarul, este un personaj care a devenit viral încă din prima ediție a sezonului 9 Insula Iubirii. Ispita masculină a făcut deliciul publicului până acum, autointitulându-se un profesionist în arta seducției. Replicile sale au făcut furori și erau așteptate cu entuziasm de către telespectatori. De asemenea, fanii show-ului de la Antena 1 au fost curioși să afle cât mai multe detalii despre tânăr, mai ales legate de viața amoroasă.

Câte femei a avut Jaguarul de la Insula Iubirii

Invitat în cadrul unui podcast, Jaguarul și-a intrat în rol și a făcut senzație cu replicile sale, exact așa cum a obișnuit fanii emisiunii Insula Iubirii. Tânărul nu s-a ferit nici de această dată să vorbească despre viața amoroasă.

Ispita masculină a dezvăluit, fără ocolișuri, că a avut, de-a lungul timpului, peste 1.000 de femei. Deși numărul rostit este unul impresionant, Jaguarul regretă că nu a avut mai multe aventuri până la această vârstă.

„Asta e întrebarea pe care nu mi-a pus-o nimeni. Pornind din Italia, 6 luni, dacă nu era una pe seară, erau două pe seară (…) Am avut mult mai multe de 1.000. Regretul meu este că puteam să am mult mai multe, dar am purtat respect”, a mărturisit Jaguarul în podcastul Fiță cu Adiță.

Jaguarul s-a prezentat drept un bărbat fermecător, care poate seduce orice femeie. Totuși, ispita masculină se gândește și la căsătorie. Atunci când va găsit femeia perfectă pentru el, tânărul va face și marele pas.

„Chestia asta pentru mine… m-am gândit, dar nu caut. Dacă e să cauți, găsești. Când o să vină bambolina perfectă”, a mai spus ispita.

Dincolo de aparițiile la Insula Iubirii, Jaguarul este antreprenor de succes. La cei 33 de ani ai săi, acesta are mai multe afaceri în domeniul HoReCa. Face bani frumoși și este mândru de ce a reușit să realizeze până acum.

George a trăit o mare parte din viață în Italia, iar acolo și-a deschis și prima afacere. Este co-proprietar al unui restaurant. Ulterior, ispita de la Insula Iubirii a revenit în România în căutarea unor noi oportunități de afaceri și a deschis o franciză Tucano Coffee în Deva.