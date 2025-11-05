Acasă » Știri » A fost boicotată deschiderea primului magazin fizic Shein. De unde au pornit controversele

05/11/2025 | 10:45
Mai mulți oameni au protestat împotriva vânzării de păpuși cu aspect infantil de către retailerul chinez de modă Shein, în timpul unei demonstrații în fața magazinului Le BHV Marais (Bazar de l’Hôtel de Ville), înainte de deschiderea primului magazin fizic permanent Shein din Paris, Franța, pe 3 noiembrie 2025. 

Dezvăluirile privind vânzarea de păpuși cu aspect infantil pe platformă au intensificat furia față de retail, chiar și după ce magazinul BHV Marais  din Paris a fost decorat cu bannere mari pentru această ocazie. Shein a stârnit de multă vreme controverse cu privire la un model de promovare al produselor care, potrivit criticilor, încalcă drepturile lucrătorilor și normele de mediu — în special în Franța, o țară mândră de industria sa de modă internă foarte apreciată.

De asemenea, doi candidați la alegerile pentru primarul Parisului de anul viitor, Emmanuel Grégoire și Ian Brossat, intenționează să organizeze miercuri o conferință de presă în fața magazinului BHV pentru a protesta împotriva sosirii Shein în Franța. Poliția s-a adunat marți seara în fața mall-ului, deoarece se preconiza că micile demonstrații organizate în fața mall-ului vor continua și după deschidere.

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a amenințat luni că va interzice companiei Shein să-și vândă produsele în Franța și a declarat că a însărcinat autoritatea franceză de reglementare în domeniul digital, Arcom, să examineze această chestiune. Procuratura din Paris a deschis luni o anchetă privind practicile companiei Shein, dar și ale AliExpress, Temu și Wish, potrivit presei franceze.

Marți, purtătorul de cuvânt al Shein în Franța a declarat că firma va „coopera 100% cu autoritățile judiciare” pentru a identifica cumpărătorii și că a suspendat vânzarea tuturor păpușilor sexuale de pe site-urile sale web.

