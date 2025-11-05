Acasă » Știri » OLX se schimbă din temelii! Toți clienții sunt afectați

OLX se schimbă din temelii! Toți clienții sunt afectați

De: Irina Rasoveanu 05/11/2025 | 09:42
Schimbare majoră pentru OLX! Cel mai mare site de anunțuri din România aduce transformări în ceea ce privește modalitatea de achiziție a produselor, urmând tehnicile celor de la Vinted. Așadar, clienții trebuie să afle despre modificări pentru că le pot aduce atât avantaje, cât și dezavantaje. Află, în articol, toate detaliile!

Grupul OLX este deținut de fondul de investiții sud-african Naspers, fiind cel mai mare site de anunțuri din România. Doar în luna octombrie a avut este 5,2 milioane de vizitatori unici. În 2024, compania a încheiat cu afaceri de peste 700 de milioane de dolari, bucurându-se de o creștere de 18% față de anul precedent. Acum, site-ul va aduce câteva modificări semnificative, despre care clienții trebuie să se informeze.

Cum se va schimba site-ul OLX

Reprezentanții OLX au decis să urmeze modelul site-ul competitor Vinted, făcând schimbări semnificative în ceea ce privește achiziția produselor. Mai exact, de acum, clienții au 24 de ore la dispoziție din momentul cumpărării produselor să confirme că este totul în regulă.

În cazul în care apar probleme sau constată că au primit țeapă, cumpărătorii pot deschide o sesizare. Inițial, vânzătorul are ocazia să îndrepte situația și să se înțeleagă cu persoana care a depus cererea. Totuși, dacă în 48 de ore, cei doi nu reușesc să ajungă la un numitor comun, echipa OLX intervine.

Site-ul promite să rezolve orice problemă în cel mult 30 de zile, în funcție de complexitate. În cazul în care clientul are dreptate, acesta poate trimite produsul retur printr-un AWB furnizat de OLX, iar costul trebuie achitat de către vânzător.

Dacă situația stă invers, iar OLX constată că vânzătorul este cel care are dreptate, cumpărătorul păstrează produsul, iar PayU virează banii celeilalte părți. Cei de la Vinted folosesc deja un astfel de sistem.

Totuși, OLX oferă clienților gratis acest serviciu. În schimb, site-ul competitor cere o taxă. Spre exemplu, o persoană care cumpără un produs de 10 lei, trebuie să achite 4 lei pentru a beneficia de sistemul de protecție.

