A fost cerută în căsătorie! Fiica unei vedete din România a trăit emoții mari: „Inelul s-a pierdut pe drum, dar...”

Sara, fiica Adinei Buzatu, este în culmea fericirii. Tânăra a fost cerută recent în căsătorie de alesul inimii sale. Momentul emoționant s-a petrecut într-un cadru romantic, însă acesta nu a fost lipsit de peripeții. Ce s-a întâmplat vedeți în rândurile de mai jos!

Fiica Adinei Buzatu a fost cerută în căsătorie în Italia, într-un cadru superb: pe Lacul Garda, chiar sub castel. Cu toate acestea, surpriza romantică nu a fost lipsită de peripeții. Sara a povestit cum iubitul ei a comandat un inel superb, însă acesta nu a fost gata la timp.

Fiica Adinei Buzatu a fost cerută în căsătorie

Iubitul tinerei a apelat la Adina Buzatu ca să rezolve situația. Mama Sarei i-a trimis un inel, însă bagajul în care se afla bijuteria s-a pierdut în aeroport. În final, acest lucru care le-a dat tuturor emoții s-a rezolvat, iar Sara a reușit în sfârșit să se bucure de un inel superb.

„A fost foarte drăguț! A fost în stilul nostru, ne-am amuzat mult, a fost super frumos. Am avut și peripeții, pentru că inelul s-a pierdut pe drum, dar a ajuns a doua zi. Noi suntem împreună de foarte mult timp, așa că nu a fost un șoc mare, nu s-a lăsat cu lacrimi, dar a fost foarte frumos, într-un loc superb, iar momentul a fost în stilul nostru. Ne-am amuzat pe cinste”, a spus Sara la Antena Stars.

Adina Buzatu a vorbit și ea despre relația pe care fiica sa o are cu viitorul ei ginere. Aceasta a mărturisit că simte că este cu persoana potrivită, ceea ce o linișteste enorm. Mai mult decât atât, Adina Buzatu a mai spus că fiica sa primește mereu flori și gesturi care îi demonstrează cât este de iubită.

„Când simți că e cu persoana potrivită, pentru mine asta contează enorm. Observ lucruri mici, detalii care pentru alții poate nu par importante. De exemplu, felul în care se privesc ei unul pe altul. Oamenii au devenit superficiali și se gândesc doar la avere, la potențial financiar, uitând că, atunci când te căsătorești cu cineva, trăiești cu acea persoană și trebuie să fie o bucurie în fiecare zi”, a spus Adina Buzatu. „Sara, de câte ori se duce la Londra, primește flori și Luca îi gătește ce e mai bun”, a concluzionat Adina Buzatu.

