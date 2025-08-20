Scandaluri, droguri, prostituție și toate au legătură cu ”blocul vedetelor” de la RIN, acolo unde se află nu mai puțin de 1000 de apartamente. O cunoscută creatoare de modă autohtonă nu doar că stă în locația cu pricina, dar deține și mai multe apartamente, la același etaj! Ei bine, Adina Buzatu și-a dezvoltat în complexul Rin Grand Residence, de-a lungul anilor, o adevărată afacere imobiliară, care-i aduce venituri consistente. De aici și zvonul cum că aceasta ar fi avut o altfel de relație cu primarul Robert Negoiță! CANCAN.RO are toate amănuntele, precum și declarații în exclusivitate.

Noi descinderi au avut din nou loc în „blocul vedetelor”, din complexul RIN Grand Residence, și cinci persoane au fost reținute în urmă cu câteva zile de oamenii legii. În locația cu pricina stă și o cunoscută vedetă autohtonă. Adina Buzatu nu doar că locuiește la etajul al 13-lea, dar deține și mai multe apartamente, pe palier. Toate închiriate prin contract, dar nu în regim hotelier, așa cum se practică de către mulți dintre vecinii săi.

Adina Buzatu: „Aș vrea un etaj întreg, dacă s-ar putea”

Potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO, creatoarea de modă și-ar dori chiar să cumpere tot etajul, dacă s-ar putea. Pentru că, spune aceasta, în cei 15 ani de când locuiește acolo, nimeni nu i-a tulburat liniștea!

„Eu locuiesc acolo de 15 ani. Nu contează câte apartamente am, dar nu un etaj întreg. Aș vreau eu, dacă s-ar putea. Din ce am auzit, apartamentele din spate ar fi cu probleme, scandaluri, fete care practică prostituția. Dar personal niciodată nu am văzut așa ceva.

La mijloc sunt alte interese. Unii ar vrea să preia președinția asociației. Au vrut să înființeze și o altă asociație, dar instanța le-a respins cererea. Ce pot spune eu, e că-n fiecare zi e curat, vin cel puțin zece fete să facă curățenie. Jos există un agent de pază. Avem grădină. Blocul e întreținut bine. Eu nu închiriez în regim hotelier, ci lunar”, a declarat Adina Buzatu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Aceasta a completat că primarul sectorului 3, Robert Negoiță, nu i-a făcut niciodată cadou vreun apartament acolo. Cât despre zvonurile care circulă, cum că Adina Buzatu și edilul ar fi avut o relație specială, creatoarea de modă ne-a declarat:

„Negoiță nu mi-a făcut niciodată cadouri, nu are de ce. Suntem prieteni foarte buni de ani de zile. Eu i-am făcut hainele pentru nunta fiului. Pe ambii băieți ai lui îi știu, sunt foarte bine educați”.

Altfel, Adina Buzatu se află în aceste zile într-o vacanță peste hotare. „Sunt cu fata și cu prietenul ei. Aici este superb”, ne-a spus aceasta.

Creatoarea de modă e pregătită să devină soacră mică, în cazul în care fiica sa și iubitul ei ar decide să facă pasul cel mare și să se căsătorească.

