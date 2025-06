Adina Buzatu, adevărul din spatele relației toxice: ”Era și vina mea!” Cum a scăpat creatoarea de modă de bărbatul cu pricina: ”Când nu te lasă să ieși în oraș sau să te vezi cu cineva, pentru că e gelos…”

Prezentă la cel mai recent eveniment monden din Capitală, inaugurarea oficială a Balance Studio, Adina Buzatu a vorbit despre cea mai urâtă relație din viața sa. Pentru CANCAN.RO, creatoarea de modă a dezvăluit cum a reușit să rupă legătura toxică, ce a învățat din acea experiență și cum depistează acum vampirii energetici din jurul ei.

Având în vedere contextul actual cu privire la relațiile toxice și abuzuri, Adina Buzatu a discutat despre legătura pe care a trebuit să o rupă în tinerețe din cauza faptului că se transformase în ceva foarte urât care îi afecta într-un mod negativ viața de zi cu zi. Pentru CANCAN.RO, creatoarea de modă a explicat cum depistează acum oamenii nepotriviți din preajma ei și la ce semnale acordă acum mai multă atenție decât o făcea în trecut.

”În momentul în care simți că nu mai ai energie în prezența unui om, deja e o relație toxică. Omul acela e vampr energetic în viața ta. dacă vorbim despre abuz, vă spun, fetelor, ce i-am spus și fiicei mele! I-am zis să fie pe picioarele ei, are mâini, picioare! Munciți, fiți pe picioarele voastre! Când ești într-o relație, acea relație nu trebuie să te acapareze. Nu trebuie să fii un apendic al domnului X și nici domnul X nu trebuie să fie un apendic. Nu avem o poșetuță și punem un breloc, iar acela e bărbatul! Asta vă spun! Haideți să ne păstrăm personalitatea! (…)

Vorbim despre momenele când nu te respectă, când te lasă fără mașină fix când tu aveai nevoie de ea, când nu te lasă să ieși în oraș sau să te vezi cu cineva, pentru că e gelos! Prima dată când te-a atins, în secunda aceea ai luat băgăjelul și ai plecat. Acel om nu se schimbă niciodată!”, a explicat Adina Buzatu.

”Mergeam într-o zonă periculoasă…”

În plus, designer-ul a povestit mai multe și despre momentul în care a realizat că relația în care se afla de mai bine de un an s-a transformat în ceva toxic. Ba mai mult, recunoaște că o parte din vină era și a sa. Totul e bine când se termină cu bine însă, căci Adina Buzatu a reușit să scape fără prea multe probleme din legătura cu pricina.

”Da, am fost prinsă și eu într-un context toxic. Mi-a fost greu să ies, a durat cam un an și ceva. Era și vina mea, recunosc! Era foarte incitant. Ne certam, ne împăcam, iar chestia asta era foarte incitantă până am realizat că sunt într-un cerc vicios. Mergeam într-o zonă periculoasă. Aveam cam 24 de ani.

Genul acesta de relații uneori te bucură. Zici că este gelos, pentru că te iubește… Nu există așa ceva! Un bărbat care te iubește e mândru de tine și vrea să fii cea mai frumoasă. La fel și tu ca femeie! Cum ar fi să îl ții pe bărbatul de lângă tine murdar și nepieptănat doar ca să nu îl vadă altele? Dacă cineva vrea să vă înșele, o face! Într-o relație care funcționează corect, o a treia persoană nu are loc! Nu are loc nimeni!”, a încheiat Adina Buzatu pentru CANCAN.RO, aflată la inaugurarea oficială a Balance Studio.

