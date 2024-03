A fost concediată din cauza unui sandviș cu ton! Gestul conducerii a produs o revoltă în masă

Gabriela Rodríguez, în vârstă de 39 de ani, a avut parte de șocul vieții ei atunci când a fost concediată din cauza unui sandviș cu ton. Aceasta lucra la o firmă de curățenie și se ocupa de un birou de avocatură din Londra. Femeia a mers să curețe o sală de ședințe, unde avusese loc o întâlnire, și a văzut printre resturile de mâncare un sandviș cu ton. Gabriela și-a permis să mănânce sandvișul, gest pe care l-a plătit scump.

Deși sandvișul cu ton pe care Gabriela l-a mâncat urma să ajungă la gunoi, angajatorii ei au considerat fapta ei una gravă și au concediat-o pe loc. Însă, nici Gabriela Rodríguez nu s-a lăsat ușor, și-a spus public povestea și a stârnit o revoltă. Mulți au fost cei care s-au poziționat în tabăra ei și au criticat aspru acțiunile angajatorului. Cum s-a întâmplat totul?

Așa cum spuneam, Gabriela lucra la o firmă de curățenie și se ocupa de un birou de avocați din Londra. Femeia și-a început ziua de lucru în mod normal și habar nu avea de ce urma să o aștepte. În urma unei ședințe pe care avocații au avut-o, Gabriela a mers să curețe sala în care aceasta s-a ținut. Printre resturile de mâncare rămase a văzut un sandviș cu ton și a decis să îl mănânce, știind prea bine că în caz contrar sandvișul ar fi ajuns la gunoi.

Ei bine, după câteva zile, femeia a primit o notificare de „concediere expresă” de la compania la care lucra. Șeful ei a susținut că nimeni nu i-a oferit mâncarea pe care a decis să o ia și conduita ei a „distrus în mod irevocabil încrederea necesară pentru a continua relația de muncă”.

„M-au numit puțin mai mult decât hoț pentru că am luat o bucată de sandviș de o liră și jumătate. Este revoltător, să fii tratat așa, de parcă ai fi fără valoare. Am primit un tratament discriminatoriu și am decis să nu tac”, a spus Gabriela, potrivit El Mundo.