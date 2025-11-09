A fost deslușit misterul anului 2015! Cea mai faimoasă iluzie optică de pe internet

În urmă cu zece ani, o simplă fotografie a reușit să provoace una dintre cele mai mari controverse din istoria internetului. În februarie 2015, o imagine aparent banală, reprezentând o rochie, a declanșat o dezbatere globală legată de culorile sale. Pentru unii, rochia era clar albastră cu negru. Pentru alții, aceeași imagine părea albă cu auriu. Ceea ce părea inițial o simplă confuzie s-a transformat rapid într-un fenomen viral care a dominat rețelele de socializare și a atras atenția presei din întreaga lume.

Totul a început pe platforma Tumblr, unde o tânără a postat fotografia cerând ajutorul internauților pentru a lămuri dilema culorilor. Prietenii ei vedeau nuanțe diferite, iar curiozitatea a făcut-o să întrebe public ce se întâmplă. În doar câteva ore, imaginea a fost distribuită masiv pe internet, devenind subiectul preferat al utilizatorilor de pe Twitter, Facebook și Instagram. Hashtag-ul #TheDress a început să circule rapid, generând sute de mii de reacții și comentarii.

A fost deslușit misterul anului 2015

Fenomenul a depășit granițele unei simple dispute vizuale și a ajuns să fie analizat de specialiști în percepție vizuală, psihologi și oameni de știință. Explicațiile științifice au venit după câteva zile de dezbateri intense. Cercetătorii au arătat că diferențele dintre percepțiile oamenilor nu aveau legătură cu ecranul sau luminozitatea telefonului, ci cu modul în care creierul interpretează lumina și culorile.

Fotografia respectivă era surprinsă într-un context luminos ambiguu, iar fiecare creier „corecta” imaginea în funcție de cum era obișnuit să perceapă lumina naturală sau artificială. Astfel, unii ochi „compensau” lumina albăstruie, făcând ca materialul să pară alb cu auriu, în timp ce alții o percepeau exact cum era: albastru cu negru.

Analizele ulterioare au confirmat că rochia originală, vândută de un magazin din Marea Britanie, era într-adevăr albastră cu negru. Cu toate acestea, discuțiile nu s-au oprit aici. Mulți oameni au continuat să susțină că, în anumite condiții de iluminare, pot vedea în continuare alte nuanțe, semn că fenomenul ține mai degrabă de biologia ochiului și de interpretarea subconștientă a culorilor.

