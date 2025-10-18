Acasă » Știri » A fost identificată a doua victimă care a murit în Rahova! Era avocat și își desfășura activitatea acasă

A fost identificată a doua victimă care a murit în Rahova! Era avocat și își desfășura activitatea acasă

De: Mirela Loșniță 18/10/2025 | 16:20
Ies la iveală noi informații în cazul tragediei care a avut loc pe 17 octombrie în Rahova. A doua victimă identificată în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei este Vasilica Enache, o avocată cunoscută și respectată în breasla juridică din București.

Deflagrația care s-a produs vineri într-un bloc din Rahova, a avut loc fix în apartamentul în care femeia locuia și își desfășura activitatea profesională. Locuința femeii servea drept sediu al biroului său de avocatură, fiind adresa unde aceasta își primea clienții și pregătea dosarele.

Cine este a doua victimă a exploziei din Rahova

Vasilica Enache era o femeie dedicată carierei sale, empatică și extrem de implicată în viața celor din jur. Colegii de breaslă au descris-o ca fiind drept „o profesionistă desăvârșită și un om care nu spunea niciodată nu atunci când cineva avea nevoie de ajutor”. Cu o carieră de peste 25 de ani în domeniu, avocata era apreciată pentru seriozitatea și corectitudinea cu care își trata fiecare caz.

„Explozia din blocul din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei, și asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. Enache Vasilica — pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice. Un exemplu de curaj, de bunătate și de putere, mereu cu zâmbetul pe buze. Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu ‘pupă mama ochii tăi’, nu mai este… Iar acum, în urma ei, a rămas doar amintirea și durerea unei tragedii”, a scris o apropiată a avocatei în mediul online.

Explozia care a zguduit un imobil de pe strada Vicina, din sectorul 5 al Capitalei a fost extrem de puternică încât a fost înregistrată de seismografe. Printre victime se numără și o femeie de 24 de ani, însărcinată, găsită sub o placă uriașă de beton. Fratele ei, în vârstă de 17 ani, a fost grav rănit și este internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Medicii au precizat că are un traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și o fractură de claviculă.

Anchetatorii au confirmat că explozia a fost provocată de o acumulare de gaz, iar imobilul a fost grav afectat, fiind în pericol de prăbușire. Zeci de oameni au fost evacuați, iar echipele de intervenție continuă evaluarea structurii clădirii.

Cum s-a zguduit pământul în timpul exploziei din Sectorul 5. Imaginile video ale unei camere au surprins mișcările ca de cutremur

