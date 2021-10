A fost în moarte clinică, suferă de trei mutații genetice și tocmai s-a imunizat cu a treia doză a vaccinului: ”Zero reacții la primele două doze, zero și acum”

Nidelea Vaia Nicoleta este femeia care a suferit 18 șocuri anafiactice, a fost în moarte clinică și suferă de trei mutații genetice. În aceste condiții, femeia a efectuat toate cele trei doze ale vaccinului Pfizer, cât despre reacții adverse: ZERO. Nicoletei Vaia Nicoleta a transmis un mesaj emoționant pentru cei care se tem de reacțiile adverse ale vaccinului.

Spitalele sunt ”sufocate” de pacienții bolnavi cu noul virus, ambulanțele stau la coadă la intrarea în spitale, cât despre numărul celor decedați din cauza COVID-19, România este pe locul 2 în Europa și pe 6 în lume la decesele provocate de COVID-19.

Cine nu crede în minuni, nu a auzit de Nidelea Vaia Nicoleta! A trecut prin 18 șocuri anafilactice, a fost în moarte clinică și suferă de trei mutații genetice, iar în aceste condiții pacienta s-a imunizat cu cea de-a treia doză a vaccinului Pfizer. Femeia transmite un mesaj emoționant la adresa oamenilor care se tem de reacțiile adverse ale vaccinului:

”Vaccinarea salvează vieți! Întotdeauna îi întreb pe doctori, când e vorba de medicină.

Când dl. prof. univ. dr. Alexandru Rafila și dl prof. univ. dr. Horia Bumbea mi-au spus: vaccinează-te cu doza a treia, am spus ca dânșii știu mult mai bine decât mine și dacă întotdeauna au avut dreptate când m-au sfătuit medical, le urmez sfatul.

Azi, cu Emanuel Vaia am primit doza 3 la SUUB Municipal București, sub supravegherea dnei. dr. alergolog Brîndușa Petruțescu.

Am 18 șocuri anafilactice pe bune și o moarte clinică și trei mutații genetice pe cromozomul 7, responsabil de producerea DAO, și zero reacții la primele doua doze Pfizer, zero și acum!

Am aplicat protocolul internațional de vaccinare pentru mastocitoză și alergici elaborat pe The Mast Cell Disease Society!

Aștept cu interes 9 G!”, a transmis Nidelea Vaia Nicoleta, într-o postare pe pagina de Facebook RO Vaccinare.

Sursa foto: Facebook.ro