A fost prins al treilea ucigaș al lui Adrian Kreiner. Unde se ascundea Costinel Zuleam

De: Andreea Stăncescu 15/01/2026 | 13:21
Criminalii lui Adrian Kreiner / Foto: Facebook

Al treilea suspect în cazul crimei care a zguduit comunitatea din Sibiu, soldată cu moartea omului de afaceri Adrian Kreiner, a fost găsit și arestat în Indonezia. Este vorba despre Costinel Zuleam, bărbatul care reușise să se sustragă anchetei timp de mai bine de un an și care fusese dat în urmărire internațională de autoritățile române.

Capturarea lui Costinel Zulean a fost posibilă în urma unei ample cooperări polițienești internaționale, cu sprijinul autorităților locale și al partenerilor externi, bărbatul fiind considerat unul dintre cei mai căutați fugari români.

Pe numele său fusese emis un mandat de arestare preventivă încă din noiembrie 2023, de către Tribunalul Sibiu. Zuleam, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, este acuzat de omor calificat și de comiterea a două infracțiuni de tâlhărie calificată. După comiterea faptelor, acesta a părăsit țara și s-a sustras urmăririi penale, fiind ulterior dat în urmărire internațională.

Dosarul vizează una dintre cele mai violente crime comise în Sibiu, în care a fost ucis omul de afaceri Adrian Kreiner. Cei trei suspecți au fost trimiși în judecată în mai 2024. Doi dintre ei au fost arestați în România, în timp ce Costinel Zuleam a reușit să fugă peste hotare.

Sursa foto: Facebook

Înainte de atacul din Sibiu, suspecții ar fi supravegheat locuința victimei și au constatat că sistemele de securitate nu erau active. În noaptea de 6 noiembrie 2023, aceștia au pătruns în casă, purtând cagule, și l-au agresat extrem de violent pe Adrian Kreiner, legându-l și supunându-l unor suferințe severe. Bărbatul a murit ulterior la spital, din cauza rănilor suferite.

În timpul jafului, atacatorii au furat 16 ceasuri de lux, evaluate la peste 200.000 de euro, și au amenințat-o cu moartea pe fiica victimei. Aceasta a reușit să scape cu viață după ce a sunat la 112. Bunurile furate au fost ulterior recuperate, fiind ascunse în autoturismul unuia dintre inculpați.

