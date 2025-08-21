A fost reintrodusă ruta Kiev-București. Câte vagoane vor călători către capitala Ucrainei

După o perioadă de cinci ani de suspendare, legătura feroviară directă dintre București și Kiev urmează să fie repusă în circulație. Reluarea acestei conexiuni este rezultatul unei colaborări între companiile de transport feroviar din România, Republica Moldova și Ucraina, care au stabilit detaliile tehnice și organizatorice pentru a facilita călătoria pasagerilor între cele două capitale.

Trenul care va asigura ruta București–Kiev va fi format din patru vagoane ucrainene, atașate la binecunoscutul tren internațional „Prietenia”, ce circulă deja pe ruta București–Chișinău. Noua configurație permite extinderea traseului până la Kiev, prin Ungheni, fără a mai fi folosită vechea legătură de la Vadu Siret, ceea ce simplifică logistica și scurtează timpii de transfer la frontieră.

Ruta Kiev-București a fost reintrodusă

Reluarea cursei a fost precedată de o etapă de testare, desfășurată la sfârșitul lunii august. Atunci, un grup de vagoane aparținând Căilor Ferate din Ucraina a parcurs traseul Kiev–Ungheni–București Nord și retur. Călătoria s-a desfășurat fără dificultăți, ceea ce a confirmat viabilitatea soluției tehnice adoptate. Trenul a plecat dimineața din capitala ucraineană și a ajuns în Gara de Nord a doua zi dimineață, durata totală a călătoriei fiind de aproximativ 24 de ore. Această limită de timp va fi menținută și pentru cursele regulate, astfel încât pasagerii să beneficieze de o conexiune predictibilă și sigură.

Pentru organizarea eficientă a serviciului, cele trei administrații feroviare implicate au convenit asupra unui mecanism permanent de comunicare și coordonare, menit să prevină eventualele probleme tehnice sau de programare. Trenul va asigura nu doar o legătură directă între cele două capitale, ci și o conexiune intermediară cu Republica Moldova, consolidând astfel relațiile de transport dintre cele trei state.

Primele curse regulate sunt programate să înceapă în luna septembrie. Garnitura va pleca zilnic, cu un traseu planificat astfel încât să ofere confort și siguranță pasagerilor pe durata întregii călătorii. Cele patru vagoane ucrainene, dotate cu facilități moderne, vor fi integrate în compunerea trenului internațional, iar durata estimată de parcurs nu va depăși 24 de ore.

Astfel, după o absență de cinci ani, călătorii vor avea din nou la dispoziție o legătură feroviară directă între București și Kiev, o opțiune de transport care vine ca răspuns la cererea tot mai mare de alternative sigure și accesibile pentru deplasările internaționale din regiune.

