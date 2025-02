A lipsit de la înmormântarea lui Andrei Perneș! Care este motivul? „O să mă duc să îi aprind o lumânare acolo”

Andrei Perneș, fost concurent la Mireasa, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Tragedia care i-a curmat viața la doar 28 de ani a lăsat în urmă o familie devastată de durere. Părinții și sora sa au fost copleșiți de suferință, iar momentele petrecute la căpătâiul său au fost sfâșietoare. Cu toate acestea, un detaliu nu a trecut neobservat: o persoană importantă nu a fost prezentă la ceremonie.

În satul natal al lui Andrei Perneș, atmosfera a fost una apăsătoare. Părinții tânărului au stat neclintiți lângă sicriu, sfâșiați de durere, iar sora sa, Andrada, a ținut strâns în brațe un tablou cu chipul fratelui ei. Cei care au dorit să își ia rămas-bun au avut ocazia să o facă înainte de înhumare.

La ceremonie au fost prezenți și foști concurenți de la Mireasa, care i-au adus un ultim omagiu. Printre aceștia s-au numărat Ion Șaulescu, prieten apropiat al lui Andrei, precum și Sese, câștigătorul sezonului 5, și Petrică Nemeș. Cu toții au fost marcați de dispariția prematură a lui Andrei Perneș.

Unul dintre foștii concurenți de la Mireasa care nu a putut fi prezent la funeralii a fost Marian Pavel, participant în sezonul 3. Acesta a explicat motivul absenței sale, menționând că avea un eveniment deja programat și nu a reușit să ajungă.

„Din păcate, nu am putut să ajung la înmormântare. Am anunțat și în urmă cu câteva zile când am auzit că va fi astăzi înmormântarea. Nu am cum astăzi că am eveniment și începe chiar acum, pe zi, așa că, din păcate, nu am putut să ajung acolo. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească și clar când o să trec prin zonă, o să mă duc să îi aprind o lumânare acolo”, a spus Marian Pavel, pe Instagram.