Joshua Castellano a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune o situație pe care a întâmpinat-o în club Bamboo. „Regele Nightlife-ului” românesc s-a aflat la masă cu Jean-Claude Van Damme, însă a fost nevoit să îl scoată din club, pentru a preveni un conflict. Iată ce s-a întâmplat!

Moderatoarea emisiunii l-a întrebat pe Joshua Castellano dacă Jean-Claude Van Damme a fost sau nu bătut în clubul Bamboo. Bărbatul a răspuns faptul că nu s-a pus niciodată problema despre această chestiune, celebrul actor nefiind vreodată agresat fizic. În plus, Joshua Castellano a povestit un moment în care actorul a fost dat afară din club de către un bodyguard, tocmai pentru a nu avea loc un conflict.

”Nu. Era pe terasă la Bamboo. După ce a luat foc Bamboo (…) sunt multe baldachine și după ce venise, a stat cu mine la masă, băuse foarte multe beri și se plimba printre toate baldachinele pe acolo și se dădea la femei. Am trimis un security, l-a luat în brațe și l-a scos în parcare. Dar nu a fost cu bătaie, nu. S-a vehiculat că a fost trasă o palmă, o chestie din aceasta. L-a scos din club. L-a luat în brațe un bodyguard, l-a mutat și l-a scos în parcare. Tot titmpul eu am încercat să nu se întâmple necazuri. Am fost mereu omul din mijloc. Omul care a fugit și a văzut mereu necazul dinainte să se întâmple. Tot timpul am încercat să nu dau, pentru că nu trebuie”, a povestit Joshua Castellano în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Care este cea mai mare slăbiciune a lui Joshua Castellano?

Tot în cadrul aceleiași emisiuni, Joshua Castellano a vorbit și despre cea mai mare slăbiciune a sa. Omul de afaceri a mărturisit faptul că întotdeauna i-au plăcut prezențele feminine în viața lui, mai ales mama, alături de care are o legătură extrem de specială și care joacă un rol esențial.

”Au fost femeile și în timp cu asta se lasă, mi-a plăcut ce este frumos, cred că tuturor le place. Dacă ești bărbat și îți plac femeile, eu am considerat că îmi e o slăbiciune, este o completare pentru viața ta dacă muncești. Am lăsat întotdeauna loc de ”bună ziua” femeilor, altfel de vicii sau slăbiciuni nu am avut. Am avut relații, am stat bine, când am terminat, am mers mai departe, până când găsești un echilibru… Și că o iubesc pe mama”, a spus Joshua Castellano.