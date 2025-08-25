A murit Adrian Manole! E doliu în politica românească

Este doliu în politica românească după ce Adrian Manole a încetat din viață. Liberalul a fost una dintre personalitățile marcante ale Dobrogei, cu o carieră întinsă pe mai multe decenii atât în plan local, cât și național.

Născut la 6 iunie 1957, Adrian Manole a intrat în viața politică imediat după Revoluție, fiind ales deputat în primul Legislativ al României, între 1990 și 1992, pe listele FSN. În aceeași perioadă a ocupat funcția de primar al municipiului Constanța (1990-1991). Ulterior, și-a extins activitatea la nivel european, reprezentând România în Parlamentul European între 2009 și 2014. Din anul 2018, a condus Organizația Municipală PNL Constanța, iar în primăvara lui 2024 a fost ales în unanimitate de Biroul Politic Județean PNL Constanța în funcția de președinte al Comisiei Județene de Organizare a Alegerilor.

Pe lângă implicarea politică, Adrian Manole a susținut și sportul constănțean, fiind, de-a lungul anilor, președinte onorific al Clubului Sportiv Farul Constanța. Moartea sa lasă un gol în politica românească și în comunitatea locală, unde a rămas cunoscut ca un lider activ și dedicat.

Mesaje de regret în urma decesului

Cei care l-au cunoscut și l-au apreciat pe Adrian Manole și-au exprimat durerea prin mesaje publicate pe rețelele de socializare, în memoria sa. În aceste postări, colegi și prietenii i-au aduc omagii și îi mulțumesc pentru sprijinul constant oferit de-a lungul carierei. Ei își amintesc de implicarea sa activă și de modul în care a influențat pozitiv comunitatea și politica locală.

„L-am cunoscut la 24 de ani, atunci când m-am înscris prima dată într-un partid politic. Îì păstrez amintirea de a fi unul dintre cei mai corecți oameni pe care i-am cunoscut vreodată în politică. Și cred că asta contează enorm. Mi-a făcut onoarea de a mă sfătui adesea în ceea ce privește cariera politică și principiile pe care trebuie să le aibe un politician. Nu știu dacă m-a considerat vreodată un prieten, dar eu l-am considerat mereu un reper Județul nostru este mai sărac azi, pentru că a plecat un om drept și bun. Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleanțe familiei!”, a transmis George-Sergiu Niculescu, preşedintele ANRE.