A murit Adrian Manole! E doliu în politica românească

Este doliu în politica românească după ce Adrian Manole a încetat din viață. Liberalul a fost una dintre personalitățile marcante ale Dobrogei, cu o carieră întinsă pe mai multe decenii atât în plan local, cât și național.
Născut la 6 iunie 1957, Adrian Manole a intrat în viața politică imediat după Revoluție, fiind ales deputat în primul Legislativ al României, între 1990 și 1992, pe listele FSN. În aceeași perioadă a ocupat funcția de primar al municipiului Constanța (1990-1991). Ulterior, și-a extins activitatea la nivel european, reprezentând România în Parlamentul European între 2009 și 2014. Din anul 2018, a condus Organizația Municipală PNL Constanța, iar în primăvara lui 2024 a fost ales în unanimitate de Biroul Politic Județean PNL Constanța în funcția de președinte al Comisiei Județene de Organizare a Alegerilor.
Pe lângă implicarea politică, Adrian Manole a susținut și sportul constănțean, fiind, de-a lungul anilor, președinte onorific al Clubului Sportiv Farul Constanța. Moartea sa lasă un gol în politica românească și în comunitatea locală, unde a rămas cunoscut ca un lider activ și dedicat.
Cei care l-au cunoscut și l-au apreciat pe Adrian Manole și-au exprimat durerea prin mesaje publicate pe rețelele de socializare, în memoria sa. În aceste postări, colegi și prietenii i-au aduc omagii și îi mulțumesc pentru sprijinul constant oferit de-a lungul carierei. Ei își amintesc de implicarea sa activă și de modul în care a influențat pozitiv comunitatea și politica locală.
„L-am cunoscut la 24 de ani, atunci când m-am înscris prima dată într-un partid politic. Îì păstrez amintirea de a fi unul dintre cei mai corecți oameni pe care i-am cunoscut vreodată în politică. Și cred că asta contează enorm. Mi-a făcut onoarea de a mă sfătui adesea în ceea ce privește cariera politică și principiile pe care trebuie să le aibe un politician. Nu știu dacă m-a considerat vreodată un prieten, dar eu l-am considerat mereu un reper
Județul nostru este mai sărac azi, pentru că a plecat un om drept și bun. Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleanțe familiei!”, a transmis George-Sergiu Niculescu, preşedintele ANRE.
„Sunt momente în viață când timpul se oprește în loc. Sunt momentele când pierzi pe cineva drag, momentele pe care nu dorești a le trăi. Astăzi am pierdut un om cu suflet bun, care a ştiut mereu să-mi ofere liniște și încredere în propria-mi persoană.
Adrian Manole, a fost genul de prieten rar, care îți era aproape în momentele grele și cu care împărțeai cele mai frumoase bucurii. Îi voi păstra mereu amintirea vie, pentru seriozitatea, caracterul și puterea pe care știa să o ofere fără a cere nimic în schimb. Este greu să accept că nu voi mai petrece ore întregi alături de el în Piața Ovidiu, la șuete, însă cred că sufletul lui își va găsi pacea și liniștea. Odihnește-te în pace, domnule Adrian Manole!”, a spus Stelian Gima.