A murit Doru Popa, alias Ciumecu', unul dintre legendarii "mafioți" ai României! Fostul marinar patrona o echipă de fotbal, Rowville Eagles Soccer Club, și era "tovarăș" la cataramă cu ex-premierul Australiei Kevin Rudd. "Tăticul tuturor șmecherilor" se retrăsese de ani buni la Antipozi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, fabuloasa poveste a faimosului interlop.

În anii '80, legea în Constanţa o făceau clanurile de interlopi, cel mai cunscut dintre ele fiind Săceanu, care stăpânea de-a dreptul litoralul. Cei din "garda veche" nu au uitat însă nici acum de un personaj teribil care l-a îngenuncheat pe Săceanu: Doru Popa.

Controla super-afaceri

“Tăticul tuturor şmecherilor”, “jupânul la toţi” sau “legenda Constanţei” – aşa era descris misteriosul Doru Popa – dispăruse de ani buni din România și se stabilise în Australia. După ce s-a mutat în Melbourne, s-a căsătorit cu Danijela Dojcinovic, o australiancă foarte bogată, care avea o herghelie de cai de curse.

S-au despărțit, însă, după trei ani. Milionar în dolari, Doru Popa a cumpărat două restaurante. Pe unul l-a făcut cu specific românesc. Ulterior a ajuns patronul echipei de fotbal Rowville Eagles Soccer Club. Și-a înființat chiar și o companie de detectivi particulari şi securitate, care i-a mers excelent.

A murit cu un mare regret

A reuşit să îşi construiască o viaţă fără griji în scurt timp, dar visa să revină în România pentru câteva “afaceri neterminate”. Din păcate pentru el, nu a mai apucat. CANCAN.RO, site-ul nr. 1, a aflat că Doru Popa s-a stins, recent, din viață. Și-a găsit sfârșitul tocmai în Australia! A lăsat în urmă multă durere, iar toți care l-au cunoscut, mai ales la Antipozi, regretă dispariția lui.

Doru Popa era super-prieten cu Kevin Rudd, un fost politician care a fost numit de două ori în funcția de prim-ministru al Australiei, între anii 2007–2010 și în anul 2013. Acesta, la rândul lui, este, probabil, devastat de decesul celui supranumit ”Tăticul tuturor șmecherilor”.

Și-a bătut măr rivalul!

Doru Popa Ciumecu’ a fost un șmecher în adevăratul sens al cuvântului. În timpul unei partide de barbut, l-a bătut crunt pe Săceanu cel bătrân, liderul celui mai cunoscut clan de interlopi din Constanța în anii ’80. În urma corecției fizice, victima a ajuns la spital, iar după externare a trăit cu o placă de titan în cap.

“Doru Popa i-a fript pe toți!”

A fost momentul în care Doru Popa, fost marinar, și-a câștigat titulatura de boss al Constanței. “Toţi cei din garda veche ştiu cine a fost Săceanu, dar nu uitaţi că mai tare ca el în perioada ‘80-‘90 a fost Doru Popa. Pe vremea aia cel mai ciumec din ţară a fost Nichita Cezar care era bucureştean, dar şi el a recunoscut că Doru Popa este jupânul la toţi. Doru i-a fript cam pe toţi . Pe vremea aia a fost considerat cel mai tare din ţară”, ne-a povestit un constănţean care cunoaşte bine istoria clanurilor din oraş.

Şi nu e singurul care vorbeşte în acest mod despre regretatul Doru Popa. “A fost un şmecher adevărat în anii 80-90, a fost tăticul tuturor şmecherilor din garda veche din toată ţara, un constănţean care a ştiut să se impună în faţa multor smecheri din ţară la acea vreme, Săceanu, la rândul său, a fost și va fi o legendă a Constanţei, însă în faţa lui Doru Popa a fost întodeauna copil mic. Cei din garda veche ştiu absolut toţi cine a fost Doru Popa și de ce a fost omul capabil!”, ne-a mai spus un altul.

Și-a câștigat respectul și în Australia

În urmă cu aproape șapte ani, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, reușise să-i dea de urmă ”Tăticului tuturor șmecherilor”. Retras în Australia, acesta ne declara: “Nu cred că am fost o persoană rea şi cred că am făcut mai mult bine decât rău, dar vremurile de atunci au fost aşa cum a fost şi numele rău sau bun care mi s-a făcut. A fost făcut de cei din jurul meu, nu de mine”.

După o viaţă tumultuoasă şi mereu cu ochii în patru, Doru Popa ne-a povestit cum a încercat să se adapteze rapid la noul mediu. “Când am ajuns în Australia mi s-a dat un apartament cu un dormitor în oraşul Perth, unde cred că am trăit cele mai liniştite clipe din viaţa mea. Nu mă cunoştea nimeni, mergeam pe stradă fără frică de a întâlni pe cineva cu care ar trebui să mă bat. Dar destinul nu ţi-l poţi determina singur. Nu am ştiut că numele meu ajunsese înaintea mea aici, în Australia – Doru Popa Ciumecu’ din Constanţa şi cum erau ideile de atunci. Şi iar a trebuit să mă bat. Până i-am liniştit”, ne mai spunea Doru Popa.