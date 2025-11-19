Acasă » Știri » A murit Flavia Groșan. De ce boală suferea medicul antivaccinist

A murit Flavia Groșan. De ce boală suferea medicul antivaccinist

De: Irina Vlad 19/11/2025 | 13:12
A murit Flavia Groșan. De ce boală suferea medicul antivaccinist

Flavia Groșan, medicul antivaccinist din timpul pandemiei de COVID-19, a murit. De mai bine de o lună, femeia se afla internată pe secția ATI a spitalului Județean din Oradea, în comă. 

În urmă cu o lună, Flavia Groșan a fost internată de urgență la Spitalul Județean din Oradea, după ce soțul ei a găsit-o inconștientă în propria locuință. Medicul antivaccinist a ajuns la spital în stop cardio-respirator și în comă de gradul 4. Flavia Groșan suferea cancer pulmonar cu multiple tumori în metastaze: cerebrale, hepatice și suprarenale.

Flavia Groșan, medicul antivaccinist a murit

Încă de la internarea sa în spital, medicii au fost rezervați în ceea ce privește sanșele de recuperare. Miercuri, 19 noiembrie, la fix o lună de când a fost internată în comă profundă, Flavia Groșan a murit.

Flavia Groșan a devenit celebră în timpul pandemiei de COVID-19, atunci când a apărut în spațiul public cu tot felul de teorii controversate legate de răspândirea virului SARS-CoV-2, dar și despre efectele vaccinului anti-COVID-19. De asemenea, medicul și-a promovat intens propria schemă de tratament pentru pacienții cu forme ușoare de COVID, cu antibiotice și substanțe inhalatorii.

Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Pe ce dată vin zăpezile
Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Anunț de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Flavia Groșan, medicul antivaccinist, la o lună de când a intrat în comă

Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan, doctorița controversată din pandemia Covid. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă

Tags:
Iți recomandăm
Cristina Neagu, pusă la zid de o fostă sportivă de la CSM. Ce acuzații a făcut: „Nu era bună”
Știri
Cristina Neagu, pusă la zid de o fostă sportivă de la CSM. Ce acuzații a făcut: „Nu era bună”
Mesajul lăsat de Flavia Groșan cu limbă de moarte! La scurt timp, a intrat în comă
Știri
Mesajul lăsat de Flavia Groșan cu limbă de moarte! La scurt timp, a intrat în comă
Se apropie o minivacanță pentru români. Ce zile libere mai sunt în 2025
Mediafax
Se apropie o minivacanță pentru români. Ce zile libere mai sunt în 2025
R.A.R. spulberă mitul momentului: Când ai nevoie de anvelope de IARNĂ, de fapt
Gandul.ro
R.A.R. spulberă mitul momentului: Când ai nevoie de anvelope de IARNĂ, de fapt
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui...
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea de cancer
Digi24
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea...
Dacia are în vedere concedieri în România: Până la 900 de angajați ar urma să fie afectați
Mediafax
Dacia are în vedere concedieri în România: Până la 900 de angajați ar...
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
Click.ro
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la...
Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria Capitalei. Cine rămâne în cursă
Digi 24
Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria Capitalei. Cine rămâne în cursă
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare. Autoturismele pentru care taxele ar putea scădea
Digi24
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare. Autoturismele pentru...
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
R.A.R. spulberă mitul momentului: Când ai nevoie de anvelope de IARNĂ, de fapt
Gandul.ro
R.A.R. spulberă mitul momentului: Când ai nevoie de anvelope de IARNĂ, de fapt
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristina Neagu, pusă la zid de o fostă sportivă de la CSM. Ce acuzații a făcut: „Nu era bună”
Cristina Neagu, pusă la zid de o fostă sportivă de la CSM. Ce acuzații a făcut: „Nu era bună”
Mesajul lăsat de Flavia Groșan cu limbă de moarte! La scurt timp, a intrat în comă
Mesajul lăsat de Flavia Groșan cu limbă de moarte! La scurt timp, a intrat în comă
ÎPS Teodosie, cadou de 150.000 de euro din partea preoților constănțeni. Cu ce bolid se va plimba ...
ÎPS Teodosie, cadou de 150.000 de euro din partea preoților constănțeni. Cu ce bolid se va plimba acum Arhiepiscopul Tomisului
A câștigat 24.000€, dar riscă să scoată din buzunar dublu, cu o mișcare greșită! EX-soția ...
A câștigat 24.000€, dar riscă să scoată din buzunar dublu, cu o mișcare greșită! EX-soția artistului, redusă la tăcere de Kanal D
„EXCLUSIV RAPID” cu Vasile Maftei începe la ora 18:00, în direct pe YouTube – ProSport
„EXCLUSIV RAPID” cu Vasile Maftei începe la ora 18:00, în direct pe YouTube – ProSport
Andra Gogan a cântat împreună cu Shakira. Cum a ajuns românca lângă starul columbian: „Visul ...
Andra Gogan a cântat împreună cu Shakira. Cum a ajuns românca lângă starul columbian: „Visul meu din copilărie”
Vezi toate știrile
×