A murit Flavia Groșan. De ce boală suferea medicul antivaccinist

Flavia Groșan, medicul antivaccinist din timpul pandemiei de COVID-19, a murit. De mai bine de o lună, femeia se afla internată pe secția ATI a spitalului Județean din Oradea, în comă.

În urmă cu o lună, Flavia Groșan a fost internată de urgență la Spitalul Județean din Oradea, după ce soțul ei a găsit-o inconștientă în propria locuință. Medicul antivaccinist a ajuns la spital în stop cardio-respirator și în comă de gradul 4. Flavia Groșan suferea cancer pulmonar cu multiple tumori în metastaze: cerebrale, hepatice și suprarenale.

Încă de la internarea sa în spital, medicii au fost rezervați în ceea ce privește sanșele de recuperare. Miercuri, 19 noiembrie, la fix o lună de când a fost internată în comă profundă, Flavia Groșan a murit.

Flavia Groșan a devenit celebră în timpul pandemiei de COVID-19, atunci când a apărut în spațiul public cu tot felul de teorii controversate legate de răspândirea virului SARS-CoV-2, dar și despre efectele vaccinului anti-COVID-19. De asemenea, medicul și-a promovat intens propria schemă de tratament pentru pacienții cu forme ușoare de COVID, cu antibiotice și substanțe inhalatorii.

