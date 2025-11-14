Anunț de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Flavi Groșan, medicul antivaccinist, la o lună de când a intrat în comă

A trecut o lună de când Flavia Groșan, doctorița devenită cunoscută în perioada pandemiei de COVID – 19, a fost găsită inconștientă în locuința sa. Femeia a ajuns în stare gravă la spital, în comă de gradul 4. Ce spun medicii despre starea de sănătate a medicului pneumolog?

În urmă cu o lună, Flavia Groșan, devenită celebră drept doctorița antivaccinistă din timpul pandemiei de COVID-19, a fost găsită inconștinetă în propria locuință. Soțul ei, cel care a făcut descoperirea, a sunat la 112 pentru a cere ajutor specializat.

Ce se întâmplă cu Flavia Groșan, medicul antivaccinist, la o lună de când a intrat în comă

Fiind în stop cardio-respirator și în comă, femeia a fost transportată pe secția de terapie intensivă a spitalului Județean din Oradea. A fost intubată și ventilată mecanic. Flavia Groșan a fost diagonsticată cu tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale.

La o lună de la internare, medicii orădeni sunt rezervați în ceea ce privește șansele sale de recuperare, însă au transmis că starea de sănătate a pacientei este mai bună. Flavia Groșan se află în continuare în comă de gradul 4 și a fost transferată pe secția de pneumologie.

Nu mai este intubată mecanic, respiră singură, iar medicii au reușit să îi stabilizeze funcțiile inimii, rinichilor și ficatului. Medicul din Oradea nu răspunde stimul precum durerea, lumina sau sunetul și nu dă semne că ar încerca să inițieze acțiuni voluntare.

