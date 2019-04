A murit medicul Abu Baker! Adriana Bahmuțeanu a făcut anunțul trist

A încetat din viață medicul Abu Baker Baker, iar anunțul trist a fost făcut chiar de către Adriana Bahmuțeanu. Aceasta a postat un mesaj pe pagina sa de socializare.

Adriana Bahmuțeanu scrie că medicul Abu Baker Baker a fost un om ”minunat” și un medic ”extraordinar”.

„Drum bun în lumină, domnule doctor Abu Baker!!! Ai fost un om minunat și un medic extraordinar!!! Am ras, am plans împreună și am avut parte de cel mai bun tratament și cele mai bune sfaturi de la tine!! Regret enorm ca ai plecat dintre noi atât de repede, atât de devreme și îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine!!!! Dumnezeu sa te odihnească!!! Condoleante familiei!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

Ceremonia de înmormântare va avea loc mâine, 05.04.2019

„Cu regret și durere în suflet vă anunțăm trecerea în neființă a domnului Doctor Baker Abu Baker! Vă așteptăm să îi fiți aproape pe ultimul său drum și să ne rugăm împreună pentru sufletul său! Ceremonia de înmormântare va avea loc mâine, 05.04.2019, la ora 13:30, la Moscheea Alquds Masjid, Strada Fabrica de Gheață Nr. 17, Sector 2, București. Înhumarea se va desfășura la cimitirul Străulești 2, Șoseaua Odăii 471, Sector 1, București, la ora 15:30. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a apărut și pe pagina de Facebook a cunoscutului doctor Abu Baker Baker.

Fratele lui Abu Baker Baker, medicul Mohammad Abu Baker, cunoscut drept ”Regele Varicelor” în România, a murit și el, în septembrie 2017.