A murit Simona Șerbănescu! E doliu în presa românească

Jurnalismul românesc a pierdut una dintre cele mai puternice și respectate voci odată cu dispariția Simonei Șerbănescu, jurnalistă a Radio România Actualități. Avea 58 de ani și o carieră care a traversat mai bine de trei decenii, în care și-a construit un nume prin rigoare, sensibilitate și devotament față de misiunea radioului public.

Parcursul său profesional a început la începutul anilor ’90, imediat după terminarea studiilor, când a pășit în redacția Radio România Actualități. Primele sale reportaje s-au concentrat asupra domeniului Justiției, un teritoriu dificil și exigent pentru orice jurnalist. Timp de mai mulți ani, a transmis din sălile de judecată, a relatat despre cazuri complexe și a făcut din relatarea de pe treptele instituțiilor un exercițiu de acuratețe și echilibru.

Ulterior, Simona Șerbănescu și-a orientat cariera către reportaj și documentar, zone în care a reușit să-și pună amprenta definitiv. A realizat peste 380 de materiale, dintre care multe au fost apreciate pentru valoarea lor istorică și socială. Prin vocea ei distinctă și prin modul atent în care și-a construit subiectele, a devenit rapid recognoscibilă pentru public și respectată în redacția din care făcea parte.

Moartea sa lasă un gol puternic atât în redacția Radio România Actualități, cât și în presa românească. Colegii, ascultătorii și toți cei care au cunoscut-o profesional sau personal rămân cu imaginea unei jurnaliste care și-a dedicat întreaga viață radioului și publicului.

„Am aflat în dimineața asta, cu tristețe, că Simona Serbanescu nu mai este în această lume. Un reporter de teren excepțional, în slujba radioului public românesc, Simona Șerbănescu a descris în sunete și interviuri lumea în care trăim. A făcut jurnalism cu atenție și răbdare, respectând atât regulile, dar și spațiul în care își dezvoltă subiectul. Simona făcea asta, firesc, aparent simplu. Este vorba de multa omenie aici, de căldura pe care o ai poate în tine, și poate ai șansa să o regăsești într-o echipă”, a transmis un fost coleg al jurnalistei.

Printre proiectele de referință se numără seria „Pe urmele eroilor”, un demers jurnalistic prin care a readus în atenția ascultătorilor personaje și episoade esențiale din trecut. A vorbit despre Regina Maria, despre scriitorii români aflați pe front în Primul Război Mondial, despre Corpul Voluntarilor Ardeleni și despre povestea Eroului Necunoscut. Toate aceste teme au fost tratate cu seriozitate, dar și cu o sensibilitate aparte, transformând materialele în repere pentru documentaristica radiofonică.

Pe lângă dimensiunea istorică, Simona Șerbănescu a abordat și subiecte actuale, cu un impact puternic asupra societății. A documentat tragedii precum cazul Caracal, a investigat erori medicale, a mers în comunități izolate pentru a reda realitățile greu accesibile și a conturat portrete de generație, cum a fost cel dedicat „decrețeilor”. Prin fiecare material, jurnalista a urmărit să construiască o legătură între informație și umanitatea din spatele faptelor.

Contribuția sa s-a extins și în proiecte speciale de mare anvergură, dedicate Centenarului Marii Uniri, personalității Regelui Mihai sau istoriei Basarabiei. Prin aceste producții, Simona Șerbănescu a reușit să aducă publicului nu doar informații, ci și o perspectivă profundă asupra identității și memoriei colective.

