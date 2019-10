A murit Tamara Buciuceanu Botez! Ce le-a cerut apropiaților pe patul de spital: ultima dorință

Actrița Tamara Buciuceanu Botez a murit marți, 15 octombrie, la spitalul Elias, acolo unde era internată de aproximativ două săptămâni. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru apropiați, pentru că artista dădea semne că starea de sănătate se ameliorează. Ce le-a cerut Tamara prietenilor, pe patul de spital?

Tamara Buciuceanu Botez a fost internată de urgență în urmă cu două săptămâni, după ce a început să aibă mai multe simptome specifice unei afecțiuni cardiace. După ce dăsea semne de însănătoșire, Tamara Buciuceanu Botez a avut o mare rugăminte către prietenii ei: le-a cerut acestora plăcintă cu vișine! (CITEȘTE ȘI: GABRIELA FIREA, MESAJ EMOȚIONANT DUPĂ MOARTEA TAMAREI BUCIUCEANU-BOTEZ: ”CERUL NOSTRU VA FI, DE AZI, UN PIC MAI ÎNTUNECAT”)

„A spus că îi este poftă de plăcintă cu vișine și că se simte deja mai bine”, au precizat surse din cadrul familiei.

Actrița se retrăsese de pe scena teatrului în urmă cu trei ani. și nu a mai ieșit din casă. (NU RATA: RODICA POPESCU-BITĂNESCU, MĂRTURISIRI DUREROASE LA AFLAREA VEȘTII MORȚII TAMAREI BUCIUCEANU-BOTEZ)

„Am zile mai bune și zile mai proaste. Sunt zile în care nu mă simt așa bine, am și eu o vârstă, am și eu problemele mele de sănătate, ca orice om. Aș vrea să ies din casă, dar nu pot pentru că e frig. Eu m-am retras din activitate ca să-mi văd liniștită de bătrânețea mea. M-a retras pentru că am obosit, nu mai pot. Vreau sa să stau și eu liniștită și să am grijă de sănătatea mea”, declara Tamara Buciuceanu Botez în urmă cu trei ani, potrivit Antena 3.