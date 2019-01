A MURIT! Doliu uriaș în România. ”Nimeni nu te ajută dacă nu ai bani să dai la medici!”

Durere mare în Romania. Remus Alin Vermeșan a murit. Tânărul de 200 de kilograme, care a fost refuzat la internare de medici timp de câteva săptămâni și nu a fost operat pentru că nu avea bani, a murit la spital după ce marți, 22 ianuarie, a fost internat mai mult din milă. medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj au refuzat să îl interneze de mai multe ori, iar cei de la Medicală 2 au refuzat să îl opereze pentru că nu are 3.000 de euro.

Marți, 22 ianuarie, tânărul a fost transportat la spital, numai că infecțiile au fost prea avansate pentru a fi salvat, informează stiridecluj.ro.

Din nefericire, totul s-a întâmplat exact așa cum a spus mama acestuia. ”Atât îl vor ignora până când va muri. Eu nu am ce face pentru că nu mai am forță. Nimeni nu te ajută dacă nu ai bani să dai la medici”, a spus Violeta.

Mama a mărturisit că fiul ei a murit la Unitatea de Primire a Urgențelor Cluj. ”Nu mi-au spus clar care este cauza decesului. Unii zic că a fost din cauza infecției, alții din cauza faptul că organismul a cedat. Mă voi ocupa acum să îl îngrop. Nu știu ce se va alege de mine”, ne-a spus Violeta Covaci. Cei doi locuiau într-un apartament pe strada Valea Fânațelor, din mila unei alte femei cu suflet mare.

Singurele venituri ale celor doi erau indemnizația de îngrijire de 1.200 de lei și pensia de handicap de 500 de lei pe care o primea tânărul.

Fiul ei urla de durere, dar nimeni nu a vrut să se ocupe de el

”E obez și are retard. Am fost să îi scoată unghiile de la picioare, pentru că s-au încarnat. Am fost la Chirugie 2, pe strada Clinicilor, pentru că nu mai poate umbla și are infecție la picioare, dar nu vor să îl opereze fără bani. Un doctor mi-a spus că operația costă 3000 de euro, adică 120 de milioane de lei vechi, dar eu nu am banii aceștia. I-am tăiat eu cum am putut unghiile, dar acum a făcut infecție la o pulpă.

Am fost la Infecțioase de două ori cu infecția de la pulpă, dar mi-au spus că are o alergie. I-au dat ceva medicamente, dar nu se vindecă. Urlă în casă că îl ustură infecția și nu am ce să îi fac, pentru că nu vor să îl primească în spital. (…) Fiul meu e bolnav, are semiparalizie pe partea dreaptă și întârziere mentală. Nu înțelege că nu are voie să mănânce și nu am cum să îl opresc, pentru că strigă că îi este foame”, a relatat mama tânărului, joi, 17 ianuarie, pentru stiridecluj.ro.