A plecat de acasă pe skateboard și s-a trezit la spital fără jumătate din craniu: „Nu am răspunsuri, nu există o explicație”

Un tânăr care a plecat de acasă pe skateboard, a ajuns la spital fără jumătate de craniu, trezindu-se din comă trei zile mai târziu. Întâmplarea a făcut înconjurul lumii și i-a uimit pe toți cei care îl urmăresc pe creatorul de conținut.

Nimic nu avea să prevestească accidentul teribil care a avut loc pe străzile din Statele Unite ale Americii. Un tânăr de 21 de ani a ieșit din casă cu gândul de a merge la cumpărături, însă nu a mai ajuns acasă, iar mama sa a început să se îngrijoreze. Iată ce i s-a întâmplat băiatului între timp și cum a ajuns să se trezească din comă la spital.

Alexander Brandon este nume celui care a uimit o lume întreagă cu povestea sa. Acesta mărturisește că a plecat de acasă într-o zi cu skateboard-ul, urmând să meargă la cumpărături pentru el și pentru mama sa. Între timp, nu știe ce s-a întâmplat, deoarece s-a trezit din comă în spital, după trei zile de la plecarea sa de acasă. Tânărul a publicat un videoclip pe Twitter în care explică pe larg întreaga situație.

This story really made me lose my mind… quite literally.. https://t.co/KP26sGSCb4

— Brandon Alexander (@goforitbrandon) December 10, 2020