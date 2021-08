Un român care a vrut să anuleze gratuit biletul de avion pentru ruta București – Madrid a avut parte de o ”surpriză” neplăcută. Bărbatul a explicat cum a ajuns să plătească mai mult decât costă biletul de avion!

Un român a explicat prin ce situație a trecut, când a dorit să anuleze un bilet de avion, care avea ruta București – Madrid. Odată ce a început demersul pentru anularea biletului de avion, bărbatul a avut parte de o „surpriză” neplăcută și a ajuns, într-un final, să plătească mai mult decât costă, de fapt, biletul de avion.

”Aş dori să vă descriu neplăcuta mea experiență cu o companie, în speranța că alte persoane nu or să treacă prin aceeași situație. Pe data de 15 august (adică ieri) am achiziționat un bilet de avion pe ruta Bucuresti-Madrid la prețul de 125 de euro. Realizând că nu o să pot efectua respectiva călătorie, astăzi, pe data de 16 august, am dorit să anulez respectivul bilet. Ușor de spus, dar imposibil de făcut. Deși pe site-ul companiei se specifică faptul că biletele pot fi anulate în mod gratuit dacă au fost achiziționate cu mai puțin de 24 de ore înainte, acest lucru este practic imposibil întrucât nu există nicăieri pe site această opțiune.

Niciun link, niciun buton, niciun formular, nimic. Doar posibilitatea de a contacta compania. Doar că la telefon nu răspund, iar la mesaje nici atât. Le-am trimis mai multe mesaje în privat, pe facebook, fără a primi vreun răspuns.

Citește și AU TRĂIT UN COȘMAR! CE AU PĂȚIT PASAGERII UNUI AVION, LA ATERIZAREA PE AEROPORT. AU LUAT CURSA BOLOGNA-IAȘI, IAR CÂND AU AJUNS ÎN ȚARĂ, AU AVUT UN ȘOC

Prin intermediul formularului de contact pus la dispoziție le-am trimis o solicitare pentru soluționarea problemei (care a fost înregistrată cu numărul Pl1475883), dar nici de data aceasta nu am primit vreun răspuns.

Bărbatul este decis să facă reclamație

După ce am parcurs, mirat, mesajele lăsate de mai mulți clienți la postările companiei de pe facebook, mi-am dat seama că adesea durează luni până ca această companie să răspundă solicitărilor. Ori zborul meu este programat peste aproximativ o săptămână, iar posibilitatea de a-l anula gratuit expiră în câteva ore.

Confruntându-mă cu această situație, am apelat la singura soluție rămasă disponibilă, și anume reprogramarea zborului. Am selectat un zbor cu plecarea din București pe 26 decembrie, care, la o simplă căutare, apare la prețul de 27,99 euro.

Însă în momentul în care doresc să îl schimb pe cel achiziționat de mine cu acesta, prețul devine, brusc, identic cu cel al biletului deja plătit. Iar ca situația să fie completă, mai trebuie să plătesc în plus și 40 de euro taxe. Adică mai mult decât dacă aș achiziționa pur și simplu acel bilet.

Bineînțeles că am să anunț și ANPC-ul, dar mi-aș dori să și știu modul în care o astfel de companie poate să opereze pe piața în anul 2021, într-o țară membră a Uniunii Europene. Cu stimă, Alexandru I.”, este mesajul pe care bărbatul l-a transmis pentru observatorulph.ro.

Sursă foto: pixabay