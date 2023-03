A rupt contractul brusc și a părăsit Neatza cu Răzvan și Dani. Motivul care a dus la despărțire

Irisha a făcut anunțul oficial. Fosta concurentă de la Survivor România se retrage din televiziune, însă motivul abia acum a fost făcut public. Ce s-a întâmplat, de fapt cu asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani, de la Antena 1.

Irisha a devenit rapid îndrăgită de către telespectatorii emisiunii Neața cu Răzvan și Dani, acolo unde era prezentă în fiecare duminică dimineață. În cadrul uni interviu, fosta concurentă de la Survivor România a clarificat lucrurile și a vorbit despre motivul retragerii din lumina reflectoarelor.

Irisha: ”Am fost nevoită să renunț la ceva”

Vezi și: IRISHA S-A OBIȘNUIT: “E FRUMOASĂ, SIGUR E PROASTĂ!” ASPECTUL FIZIC, SABIE CU DOUĂ TĂIȘURI PENTRU HATERII CARE O JUDECĂ PE ASISTENTA DE LA ”NEATZA”

De când a devenit celebră, Irisha a avut parte de numeroase colaborări. Fie că în televiziune, ori în spatele camerelor de filmat. Așa s-a întâmplat și de data aceasta. Vedeta a ajuns să nu mai facă față proiectelor, motiv pentru care a avut de ales să renunțe la matinalul Neața cu Răzvan și Dani.

“Am plecat pentru că mi se suprapunea programul de la Antena 1 cu mai multe proiecte. Așa că nu mai puteam merge și la filmările de acolo. Fac styling pentru diverse videoclipuri, lucrez cu diverși artiști și cu reviste de specialitate. Și atunci, pentru că acest job îmi ocupă mult timp, am fost nevoită să renunț la ceva… Și am renunțat la emisiune”, a spus Irisha.

Totodată, Irisha a declarat că nu va renunța la televiziune, însă o pauză este bine venită oricând. Prioritare sunt proiectele în care își va pune creativitatea în ținutele artiștilor. Până acum s-a ocupat de ținutele mai multor vedete, printre care Nicoleta Nucă, Radu Ștefan Bănică Jr. și Emilian.

”E mult spus am renunțat, nu am renunțat la TV, doar că am luat o pauză. Recent l-am îmbrăcat pentru trei videoclipuri pe Emilian, am lucrat cu Nicoleta Nucă, cu Radu Ștefan Bănică junior. Pot spune că am fost la Bravo ai stil și asta mă califică în acest domeniu. În plus, am făcut o școală de styling, tot aici în România, dar și una în Statele Unite ale Americii”, a concluzionat Irisha pentru .