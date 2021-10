Alex Bodi a fost, din nou, arestat preventiv, în 11 octombrie, printr-o decizie a judecătorilor Curții de Apel Craiova. Chiar înainte de ziua „fatidică”, musculosul a avut o întâlnire de taină cu Bianca Drăgușanu. CANCAN.RO a surprins momentul intim dintre cei doi și vă dă toate detaliile.

Ziua de 11 octombrie va rămâne, probabil, multă vreme în memoria lui Alex Bodi! Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost arestat pentru a doua oară în decursul acestui an și ar urma să stea o lună după gratii. Întrebarea care se pune – mai ales în condițiile în care Bodi nu a părut foarte surprins de această decizie a magistraților – este dacă a știut că va ajunge, din nou, în arest.

Poate tocmai de aceea s-a întâlnit, surprinzător, în mare taină, cu fosta lui soție, Bianca Drăgușanu! Paparazzii CANCAN.RO au imortalizat momentul intim dintre cei doi și vă arătăm imaginile.

Fără pic de tensiune și, în unele momente, chiar cu zâmbetul pe buze, așa au fost surprinși Bianca și Bodi, cu doar o noapte înainte ca musculosul să fie arestat. Cei doi foști soți s-au întâlnit în zona de nord a Capitalei și au vorbit preț de câteva minute, dând semne că între ei apele s-au liniștit.

Bianca Drăgușanu nu era singură, ci însoțită de o prietenă, dar asta nu i-a incomodat deloc! Au vorbit, timp în care Bodi a „vapat” dintr-o țigară electronică, și-au și zâmbit, iar, la un moment dat, Bodi a surprins-o pe Bianca.

După ce au avut un schimb de replici, bărbatul s-a îndreptat spre mașina lui, de unde a luat o cutie – cel mai probabil un cadou – și i-a dăruit-o Biancăi. Fosta prezentatoare TV nu a schițat prea multe gesturi, iar conversația a continuat. Nu pentru foarte mult timp, însă, pentru că Bianca a plecat apoi în trombă.

Să fi fost această întâlnire „ultima dorință” a lui Alex Bodi, înainte de a ajunge iarăși în spatele gratiilor?! Până în momentul în care protagoniștii episodului vor lămuri această supoziție, rămânem cu un semn de întrebare.

Se pare că Alex Bodi a fost chemat în instanță, însă, din motive medicale – susține el – nu s-a putut prezenta la unul dintre termene, lucru care i-a îngreunat situația și l-a adus din nou în arest.

„Este primul meu live. Am recurs să fac asta pentru a lămuri anumite lucruri. E adevărat ce se întâmplă. Mă îndrept către autorități, care mă așteaptă la mine acasă. Nu sunt arestat din faptul că am făcut anumite chestii, că au apărut acuzații noi. Nu s-a întâmplat nimic de genul. Nu a fost vorba de nimic. Singurul motiv pentru care s-a dispus arestarea mea preventivă a fost faptul că, la un anumit termen, nu m-am prezentat. Pe motive medicale.

Se pare că lucrurile astea nu au fost de ajuns și domnii au decis arestarea mea preventivă. Nicidecum un avertisment sau un arest la domiciliu. O să trecem și peste asta, am trecut peste altele mai grele. Partea proastă e că au de suferit persoanele care mă iubesc, familia mea și prietenii adevărați.

Sper că am lămurit chestia asta. Să nu existe alte speculații. Nu am alte capete de acuzare. E doar din simplul fapt că nu m-am prezentat la un anumit termen, la care am avut obligație. Am avut un motiv justificat, am acte medicale depuse, dar nu a fost de ajuns. Un episod nou în viața mea. O să ne vedem mai chibzuiți și mai puternici. Zi frumoasă!”, a declarat Alex Bodi într-un live, pe Instagram.

Alex Bodi ar urma să stea în arest pentru o perioadă de 30 de zile.

De ce a fost arestat Alex Bodi

Anul trecut, în noiembrie, procurorii și polițiștii din Craiova au făcut zeci de percheziții în județele Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în trafic de persoane și proxenetism. Una dintre percheziții a avut loc la vila lui Alex Bodi din Capitală.

Anchetatorii spun că, la scurt timp după destructurarea unei grupări conduse de un membru marcant al lumii interlope (grupare specializată în traficul de persoane și proxenetism), unul dintre locotenenții acestuia, în timp ce se afla într-un penitenciar, în perioada 2008 – 2011, împreună cu alți trei deținuți au folosit rețelele sociale în scopul recrutării unor tinere care practicau prostituția și, inducându-le în eroare, fie cu promisiunea unui viitor comun (metoda Loverboy), fie cu identificarea unui loc de muncă avantajos, respectiv profitând de starea lor de vulnerabilitate (situație materială precară, naivitate, lipsă de educație – factori determinanți pentru respectivele tinere în alegerea practicării prostituției), le-au convins să se prostitueze în beneficiul lor.

Sub coordonarea liderului, s-au pus bazele unei grupări infracționale specializate, în principal, în traficul de persoane, trafic de minori și proxenetism și în secundar în șantaj (consecință a plății unor taxe de protecție), au arătat anchetatorii.

