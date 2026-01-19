Acasă » Știri » A urcat pe scenă chiar în timpul concertului și a cerut-o în căsătorie. Reacția ei nu a fost cea așteptată

A urcat pe scenă chiar în timpul concertului și a cerut-o în căsătorie. Reacția ei nu a fost cea așteptată

De: Simona Tudorache 19/01/2026 | 21:45
A urcat pe scenă chiar în timpul concertului și a cerut-o în căsătorie. Reacția ei nu a fost cea așteptată

Un moment romantic s-a transformat în ceva greu de povestit în cuvinte în timpul unui concert al trupei indie rock Bootleg Rascal din Brisbane, Australia. Un fan care a urcat pe scenă pentru a-și cere iubita în căsătorie a fost respins. Trupa a încercat apoi să înveselească atmosfera, dar dezamăgirea se simțea în aer.

Un fan a fost de-a dreptul umilit de partenera de viață când cererea sa în căsătorie, care a devenit publică la un concert muzical din Brisbane, care a avut loc în weekend, a fost respinsă brutal.

Într-o filmare distribuită pe rețelele de socializare, se vede cum bărbatul și-a adus prietena pe scenă la un concert al trupei indie-rock Bootleg Rascal pentru a o cere în căsătorie.

„Eu și partenera mea am venit să vedem Bootleg Rascal acum vreo doi, trei ani. Jamie, unde ești? Poți să urci repede pe scenă?”, se aude el în clip.

Apoi iubita i se alătură pe scenă și el îngenunchează.  Totuși, lucrurile nu au mers conform planului când a pus marea întrebarea, prietena lui fiind văzută dând din cap în sens negativ, în timp ce încerca să-l tragă în sus. Apoi ea a fugit de pe scenă, în timp ce el întreba trist „Nu?”. Dezamăgirea a fost mare, așa cum era de așteptat.

Cum a reacționat trupa la cele întâmplate

Vocalistul trupei, Carlos Lara, a declarat pentru Daily Mail că bărbatul i-a contactat în prealabil pentru a aranja totul și a fost la fel de șocat ca publicul de rezultat.

„Nu cred că m-am simțit vreodată mai stânjenit pe scenă în viața mea. Habar n-aveam ce să fac sau să spun, pur și simplu îmi spuneam: «Spectacolul trebuie să continue»”, a spus Carlos.
„Managerul nostru ne-a spus că un fan vrea să ne facă o cerere în căsătorie pe scenă și am zis: «Super!». Era cât pe ce să-mi scap berea când am văzut refuzul. Mi-am zis: «O, Doamne!».”

De asemenea, el a negat zvonurile, că propunerea ar fi fost o făcătură pentru a promova cel mai recent single al trupei.

„Într-o lume a știrilor false și a inteligenței artificiale, așa pare. Dar era cât se poate de real; nu aveam nicio idee că se va întâmpla cu asta”, a spus el.

Carlos a spus că trupa s-a simțit groaznic din cauza celor întâmplate și l-a contactat pe bărbat pentru a-i oferi sprijin.

„Am vorbit cu tipul ăla și se simțea bine. Cu siguranță voia niște beri după spectacol. I-am aruncat un tricou gratuit și i-am spus: «Sper că ești bine»”, a mai spus el.

Carlos a încheiat spunând că trupa nu are probleme dacă alți fani vor să facă cereri în căsătorie la viitoarele concerte, dar speră că va merge mai bine decât de această dată.

„Nu sunt împotrivă. Dacă altcineva vrea să facă o propunere , ne-ar plăcea foarte mult să se întâmple”, a spus el.

Citește și: Cerere în căsătorie la MasterChef! „Top 2 cele mai bune zile din viața mea”

Citește și: Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet viitoarea soție și nu s-a uitat la bani

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum se calculează vechimea în muncă în 2026. S-a schimbat regula
Știri
Cum se calculează vechimea în muncă în 2026. S-a schimbat regula
Marius Tucă Show începe marți, 20 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
Știri
Marius Tucă Show începe marți, 20 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în...
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează
Adevarul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe...
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare....
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
Digi24
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
go4it.ro
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai aglomerat oraș din lume în 2025. Este vizitat tot mai des de români
Cel mai aglomerat oraș din lume în 2025. Este vizitat tot mai des de români
Iuliana Pepene și-a potolit poftele chiar și pe gerul năprasnic. Știrista de la Antena 1 s-a retras ...
Iuliana Pepene și-a potolit poftele chiar și pe gerul năprasnic. Știrista de la Antena 1 s-a retras împlinită
Cum se calculează vechimea în muncă în 2026. S-a schimbat regula
Cum se calculează vechimea în muncă în 2026. S-a schimbat regula
Ce nu ar mai accepta finalista Asia Express 2025 de la viitorul iubit. Olga Barcari: “Poate să îmi ...
Ce nu ar mai accepta finalista Asia Express 2025 de la viitorul iubit. Olga Barcari: “Poate să îmi afecteze și mie viața!”
Creaturile care trăiesc și 11.000 de ani. Sunt foarte bizare și locuiesc în Antarctica
Creaturile care trăiesc și 11.000 de ani. Sunt foarte bizare și locuiesc în Antarctica
Greșeala care l-a trimis pe Bisoi în fața judecătorilor. „Pista” care i-a dus pe oamenii ...
Greșeala care l-a trimis pe Bisoi în fața judecătorilor. „Pista” care i-a dus pe oamenii legii la condamnarea vloggerului
Vezi toate știrile
×