A urcat pe scenă chiar în timpul concertului și a cerut-o în căsătorie. Reacția ei nu a fost cea așteptată

Un moment romantic s-a transformat în ceva greu de povestit în cuvinte în timpul unui concert al trupei indie rock Bootleg Rascal din Brisbane, Australia. Un fan care a urcat pe scenă pentru a-și cere iubita în căsătorie a fost respins. Trupa a încercat apoi să înveselească atmosfera, dar dezamăgirea se simțea în aer.

Un fan a fost de-a dreptul umilit de partenera de viață când cererea sa în căsătorie, care a devenit publică la un concert muzical din Brisbane, care a avut loc în weekend, a fost respinsă brutal.

Într-o filmare distribuită pe rețelele de socializare, se vede cum bărbatul și-a adus prietena pe scenă la un concert al trupei indie-rock Bootleg Rascal pentru a o cere în căsătorie.

„Eu și partenera mea am venit să vedem Bootleg Rascal acum vreo doi, trei ani. Jamie, unde ești? Poți să urci repede pe scenă?”, se aude el în clip.

Apoi iubita i se alătură pe scenă și el îngenunchează. Totuși, lucrurile nu au mers conform planului când a pus marea întrebarea, prietena lui fiind văzută dând din cap în sens negativ, în timp ce încerca să-l tragă în sus. Apoi ea a fugit de pe scenă, în timp ce el întreba trist „Nu?”. Dezamăgirea a fost mare, așa cum era de așteptat.

Cum a reacționat trupa la cele întâmplate

Vocalistul trupei, Carlos Lara, a declarat pentru Daily Mail că bărbatul i-a contactat în prealabil pentru a aranja totul și a fost la fel de șocat ca publicul de rezultat.

„Nu cred că m-am simțit vreodată mai stânjenit pe scenă în viața mea. Habar n-aveam ce să fac sau să spun, pur și simplu îmi spuneam: «Spectacolul trebuie să continue»”, a spus Carlos.

„Managerul nostru ne-a spus că un fan vrea să ne facă o cerere în căsătorie pe scenă și am zis: «Super!». Era cât pe ce să-mi scap berea când am văzut refuzul. Mi-am zis: «O, Doamne!».”

De asemenea, el a negat zvonurile, că propunerea ar fi fost o făcătură pentru a promova cel mai recent single al trupei.

„Într-o lume a știrilor false și a inteligenței artificiale, așa pare. Dar era cât se poate de real; nu aveam nicio idee că se va întâmpla cu asta”, a spus el.

Carlos a spus că trupa s-a simțit groaznic din cauza celor întâmplate și l-a contactat pe bărbat pentru a-i oferi sprijin.

„Am vorbit cu tipul ăla și se simțea bine. Cu siguranță voia niște beri după spectacol. I-am aruncat un tricou gratuit și i-am spus: «Sper că ești bine»”, a mai spus el.

Carlos a încheiat spunând că trupa nu are probleme dacă alți fani vor să facă cereri în căsătorie la viitoarele concerte, dar speră că va merge mai bine decât de această dată.

„Nu sunt împotrivă. Dacă altcineva vrea să facă o propunere , ne-ar plăcea foarte mult să se întâmple”, a spus el.

