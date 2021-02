A vrut să-și impresioneze partenera de Valentine’s Day, dar a avut parte de o surpriză neplăcută. Când a venit nota de plată i-au dat lacrimile

Un bărbat a rămas cu gura căscată când a primit nota de plată de Valentine’s Day. A citit greșit prețul sticlei de vin și a fost șocat când a văzut prețul și nu a mai avut cale de întoarcere.

Bărbatul recunoaște că l-a luat durerea de cap după ce nota de plată pentru sticla de vin pentru cina de Valentine’s Day a venit neașteptat de mare, dar spune că s-a împăcat cu ideea. Acesta rezervase o masă la un restaurant pentru el și iubita lui, pe care a cunoscut-o după ce locuise în Japonia pentru ultimii doi ani. Mai mult acesta admite că nu e genul de persoană care să arunce cu banii în stânga și-n dreapta.

Bărbatul mărturisește că l-a întrebat pe ospătar ce îi recomandă în materie de vinuri, dar în cele din urmă a ales o sticlă de Amuse Bouche din 2013, gândindu-se că variantele prezentate de ospătar sunt prea scumpe. Cuplul încă savura vinul, despre prețul căruia credea că e în jur de 60 de lire, în momentul în care le-a fost prezentat adevăratul preț, aproximativ 600 de lire. Din fericire, au acceptat situația și au savurat sticla de vin.

CITEȘTE ȘI: STARUL MATT WILSON A DEVENIT TĂTIC, DUPĂ CE SOȚIA SA, JESSICA, A NĂSCUT PRIMUL COPIL

Bărbatul a povestit întâmplarea pe Reddit

„Am locuit în Japonia timp de doi ani și nu am mai avut nicio întâlnire în ultimele șase luni. Astăzi, fiind Valentine’s Day am făcut o rezervare pentru a lua masa, la restaurantul unui hotel. Recunosc, nu e neapărat stilul meu. Sunt în regulă să merg și la un restaurant ieftin chinezesc, dar am decis amândoi că ar fi drăguț dacă ne-am îmbrăca elegant și am mânca ceva fancy. Două astfel de porții de mâncare mi-ar fi făcut deja gaură în buget, dar treaba s-a stricat când a venit momentul să comand de băut.

Așa cum le stă bine unor îndrăgostiți, am comandat o sticlă de vin. De multă vreme am încetat să mă consider un specialist în vinuri și din acest motiv prefer să-i întreb pe ospătari ce-mi recomandă. Ospătarul nostru a mers după meniul de băuturi, s-a întors la masă și mi-a făcut câteva sugestii, în jurul a 160 de dolari. Desigur, am încercat să nu pară evident, dar m-am gândit că era prea scumpă și am găsit alternativa, o sticlă de 80 de dolari. L-am întrebat dacă e un vin bun, mi-a spus că e un vin foarte bun. I-am spus că vom lua o sticlă iar el a notat comanda și a plecat. ” , a scris bărbatul.

Sticla de vin s-a dovedit a fi mult mai scumpă

„Iubita mea și-a petrecut mai bine de 10 minute făcând glume pe seama mea, iar eu credeam că râde de mine căci am ales un vin mai ieftin. În fine. Vinul ne-a fost servit și amândoi am fost de acord cu faptul că vinul era excelent. Ea continua să tot facă glume și a spus că speră ca vinul să fie 80.000 de yeni și nu 80.000 de dolari, și abia atunci mi-a picat fisa.

Cumva, chiar dacă am locuit aici, creierul meu a înțeles că 80.000 de yeni sunt egali cu 80.000 de dolari, când de fapt înseamnă aproape 800 de dolari. La momentul acela, băusem deja din sticlă și nu mai era cale de întoarcere. „

Asumându-și greșeala și chiar recunoscând că e amuzant, bărbatul a continuat să povestească.

„Cred că e inutil să spun că a fost un șoc, dar am făcut tot ce am putut ca să nu arăt și mă bucur de situație. Și iubita mea a fost destul de ok cu situația, râdea, dar îmi arăta că e îngrijorată de prețul scandalos. Sunt suficient de norocos încât să nu-mi fac nicio grijă, și chiar sunt recunoscător pentru asta, dar contul meu bancar a avut de suferit în seara asta. Trebuia să mă pregătesc mental pentru momentul în care nota de plată urma să vină. Totuși, i-am spus iubitei mele că vom bea apă de la robinet pentru următoarele Valentine’s Days „

După ce a împărtășit experiența pe Reddit, o persoană a comentat: „Cel puțin a avut gust bun și nu vei mai face aceeași greșeală de două ori.”

VEZI ȘI