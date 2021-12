Abandonat de mamă la doi ani! Povestea fabuloasă de viaţă a cântăreţului-teolog

Cantaretul-teolog Marius Catalin Stoica, in varsta de 31 ani, are o poveste de viata impresionanta. Abandonat de mama lui pe cand avea doar doi ani, cantaretul nu regreta ca a fost crescut de bunica si de tatal lui pentru ca, altfel, crede ca n-ar fi ajuns cine e azi.

In urma divortului dintre parintii lui, mama a renuntat la custodia propriului copil. Marius avea doar doi ani si a ramas in grija bunicii si a tatalui. Niciodata nu a discutat cu tatal lui motivul pentru care a fost abandonat de mama. Artistul sustine ca nu i-a lipsit nimic iar bunica si tatal lui, pe care ii divinizeaza, au facut pentru el cele mai bune lucruri pe care le-a trait.

„Nu ii port ura mamei mele, ii multumesc ca mi-a dat viata, ca si femeie sa dai viata unei fiinte este o binecuvantare.”, a marturisit cantaretul

Pe cand avea doar cinci ani, Marius Stoica a inceput sa cante in corul bisericii. Tot bunica lui a fost cea care i-a aratat drumul catre biserica. Timp de 16 ani Marius nu a mai stiut nimic de mama lui. Abia la majorat l-a cautat sa-i ofere cadou un telefon.

„Pentru mine a fost egal cu zero. N-am simtit nimic. Cand am vazut-o, n-am avut nicio tresarire. Si cand m-am intalnit cu ea, mai mult de doamna n-am putut sa ma adresez. In sufletul meu nu simteam sa-i spun altfel. Pentru mine, mama a fost bunica mea.”, a mai spus cantaretul

Femeia care i-a dat viata a mai incercat de cateva ori sa-l caute dar Marius nu a simtit nevoia sa ia legatura cu ea: „N-am intrebat-o niciodata de ce m-a abandonat si nici nu ma intereseaza. Ii urez sa fie sanatoasa, are calea ei.”

Ca o ironie a sortii, si Marius a divortat de sotia lui cu care s-a casatorit pe cand avea doar 20 ani si cu care are un baietel. Artistul simte ca nu-i este aproape copilului atat cat si-ar dori.