Abi Talent, mesaj plin de recunoștință pentru părinții lui: "Le mulțumesc că mi-au mai dat câte o palmă când ..."

„Regele României”, Abi Talent, este o persoană foarte recunoscătoare pentru ce a primit de la părinții lui, dar și de la viață. Artistul se laudă cu o educație foarte bună primită și spune că altfel ar fi stat lucrurile, dacă părinții lui l-ar fi „scăpat din mână” .

Abi Talent este cunoscut în mediul online pentru părerile sincere și fără perdea pe care le emite. De această dată, din nu știm ce motiv, idolul adolescenților a ținut să le mulțumească părinților săi pentru educația bună pe care a primit-o.

„Le mulțumesc părinților mei că mi-au mai dat câte o palmă când eram mic și greșeam. Că pe majoritatea dintre voi v-au lăsat de capul vostru și ați ajuns ori drogați ori prostituate”, a scris Abia pe Instagram.

Trapper-ul a făcut o sesiune de „Q&A- Întrebări și Răspunsuri” pe care a denumit-o „Azi sunt tăticul vostru”, în care fanii lui au putut să-i pună tot felul de întrebări pentru a afla ce părere are Abi despre anumite subiecte. Pe lângă curiozitățile legate de alți artiști au existat și întrebări despre educație. Mai exact, un admirator l-a întrebat pe Abi Talent ce părere are despre facultate. Artistul a recunoscut că nu a urmat cursurile unei unități de învățământ superior, dar are oameni cu facultate care lucrează pentru el.

„Nu pot să-mi dau cu părerea pentru că n-am așa ceva, dar pentru mine chiar lucrează oameni cu facultate, și nu o zic la vrăjeală.”, a mai adăugat trapper-ul.

