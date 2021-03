Abi Talent și-a scos iubita la plimbare prin București, pentru prima oară după ce și-au asumat public relația. În timpul “expediției” la ceas de seară, au nimerit la unul dintre cele mai îndrăgite muzee din oraș. CANCAN.RO i-a întâlnit pe cântăreț și pe Delia Cristina, iar în filmările obținute în exclusivitate se poate observa cum se comportă cei doi îndrăgostiți atunci când cred că nimeni nu este cu ochii pe ei.

“Regele pă România”, așa cum s-a autointitulat Abi Talent, și iubita lui s-au “rătăcit” prin Capitală și, ajunși în fața Muzeului Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, au decis să intre. După cum se observă în fotografiile realizate de CANCAN.RO, artistul o lasă pe iubita lui să intre prima în celebra clădire, fără alte gesturi ca între îndrăgostiți. Și, pentru că exponatele i-au dat literalmente pe spate, ei au întârziat înăuntru până la ora închiderii… 19:00.

Plimbarea la muzeu i-a “inspirat”

Ulterior, cei doi și-au comandat un taxi în față la “Antipa” și au mers împreună acasă, undeva în zona Parcului Herăstrău. Cum și-au încheiat seara, doar ei știu… dar, nu e un secret pentru nimeni că, la începutul oricărei relații, flacăra iubirii este mare.

La câteva ore distanță de la vizita la muzeu, sexoasa blondă a publicat poza din partea de sus a colajului următor. Abi Talent a dezvăluit că se iubește cu Delia Cristina în weekend, iar mesajul lui a stârnit valuri de critici. În vârstă de 21 de ani, iubita lui este studentă la Arte și este celebră pe social media; are peste 90.000 de urmăritori pe Instagram.

La ce vârstă și-ar fi pierdut virginitatea Abi Talent

Abi a povestit că, la 14-15 ani, se tot vedea cu o puștoaică, dar, în momentul în care a vrut să ducă relația mai departe cu ea, i-a prins mama fetei, iar lucrurile nu au fost deloc roz pentru cei doi. Mai mult, se pare că mama copilei nu o lăsa să fie împreună cu Abi și chiar folosea cuvinte jignitoare la adresa lui.

“Aveam 14 ani, eram skater și toate fetele făceau spume când mă vedeau că aveam părul ca Justin Bieber așa. Și cum eram eu Justin Bieber, așa, nebun, mă băgam în seamă cu toate, să văd care pică. Am dat de una care îmi plăcea, dar n-o lăsa maică-sa să stea cu mine, zicea că sunt țigan și că am păduchi, dar eu făceam baie nonstop… În fine. Mă vedeam pe ascuns cu aia, mă mai scotea ea la un suc, că eu n-aveam bani pe atunci și ne-a prins mă-sa, a chemat garda pe mine, de-astea. Și eu aveam 14-15 ani”, a relatat rivalul lui Alex Velea în urmă cu aproape două luni pe Instagram.

