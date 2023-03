Abia acum a recunoscut! Ce relație are, de fapt, Adrian Mutu cu fiul său: „Nu sunt toate bune și frumoase”

Adrian Mutu este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din România. Fostul jucător are o carieră impresionantă în domeniul sportului, o familie de care este foarte mândru, dar și 4 copii pe care îi iubește nespus. Mario, fiul său cel mare pe care îl are împreună cu Alexandra Dinu, fosta sa soție, este acum un adolescent în vârstă de 21 de ani. Despre relația pe care o are cu acesta, antrenorul de la FC Rapid a vorbit abia acum.

Adrian Mutu a dezvăluit că are o relație extrem de strânsă cu fiul său, însă a explicat și motivele pentru care uneori, între cei doi mai există și momente de tensiune.

Adrian Mutu: „Avem o relație normală, tensionată”

Deși spune că se înțeleg foarte bine, Adrian Mutu recunoaște că mai există și tensiuni între el și fiul său. Mario mai face și prostii, așa cum este firesc la vârsta lui, însă nimic nu este dus la extrem, mai ales că acum tânărul trece prin etapele maturizării.

„Avem o relație normală, tensionată. Așa e între un tată de 44 de ani și un băiat de aproape 21. Nu sunt toate bune și frumoase. La 21 de ani mai face prostii, nu o să stea la birou sau să fie ușă de biserică.

Eu cred că e un băiat bine educat, noi avem o relație bună, e și el acum bărbățel și vede lucrurile din alte puncte de vedere. Acum se maturizează și capătă experiență, îl simt mai responsabil”, a mărturisit Adrian Mutu Fanatik.ro.

În ce relații au rămas Adrian Mutu și Alexandra Dinu după ce s-au despărțit

Nu a trecut mult timp de când Adrian Mutu a făcut o serie de declarații despre relația pe care o are în prezent cu fosta sa soție, Alexandra Dinu. Antrenorul a explicat că fiecare își vede de drumul lui și că ține legătura cu actrița doar pentru fiul lor, Mario.

„Nu avem niciun fel de probleme. Fiecare își vede de treaba lui. Dacă avem ocazia să vorbim despre Mario, o facem!”, a spus antrenorul Rapidului, conform, citează digisport.ro.

