Abia acum a recunoscut! De ce a ținut-o Andreea Marin pe fiica ei, departe de lumina reflectoarelor: „A fost o idee foarte bună”

Andreea Marin a vorbit pe larg despre relația cu fiica ei adolescentă, Violeta. Dacă până acum a ținut-o departe de lumina reflectoarelor și a dat detalii scurte despre viața fiicei sale, acum, „Zâna surprizelor” a dezvăluit motivul pentru care a făcut acest lucru, dar a vorbit și despre provocările prin care a trecut pentru a-și îndeplini cu brio rolul de mamă.

Andreea Marin: „O susțin acolo unde alege să fie drumul ei”

Andreea Marin a mărturisit că are o relație extrem de bine sudată cu fiica ei și că sunt foarte bune prietene. De asemenea, „Zâna” a mai dezvăluit că Violeta a câștigat numeroase competiții peste hotare, iar în ceea ce privește meseria pe care o va alege și studiile pe care vrea să le urmeze, mama ei îi va fi alături indiferent de decizii.

„Desigur, dar și eu ei, îmi e prietenă și ne ajutăm reciproc. A câștigat mai multe competiții, a ajuns și peste hotare, însă important e să fie Om și să aibă principii sănătoase, diplomele ajută, dar nu te definesc. O susțin acolo unde alege să fie drumul ei și unde văd că are dăruire, indiferent cât de greu mi-ar fi mie.

Și eu am făcut înconjurul lumii datorită meseriei mele, am plecat de acasă la facultate, îmi închipui că tatălui meu nu i-a fost deloc ușor, dar susținerea lui a fost esențială. Nu pot fi o barieră, ci doar un sprijin pentru copilul meu. Da, mă doare sufletul când mă gândesc la faptul că va fi poate departe, dar am de gând să îi fiu aproape și fizic atât cât voi putea, și comunicând mereu la distanță”, a declarat Andreea Marin pentru Viva.ro.

Motivul pentru care Andreea Marin și-a ținut fiica departe de lumea mondenă

Deși are doi părinți celebri, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică a fost privată de viața mondenă. „Zâna” și-a ținut fiica departe de lumina reflectoarelor pentru ca ea să reușească să evolueze într-un mod firesc, fără presiunea statutului părinților.

„Tocmai de aceea, până la această vârstă foarte rar a apărut public și a fost o idee foarte bună, a avut libertatea de a crește firesc și de a alege cine vrea să fie, fără presiunea statutului părinților. Am protejat-o cât am putut în acest sens și mă bucur să văd că a evoluat firesc, ca orice alt copil care-și caută drumul”, a mai spus Andreea Marin pentru sursa citată.

