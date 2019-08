Abia acum s-a aflat! Ce a făcut Luiza (prima victimă a lui Gheorghe Dincă) în Italia

Luiza Melencu, prima victimă a lui Gheorghe Dincă a fost o elevă model. Tânăra a studiat timp de trei ani în Italia.

Luiza Melencu a dispărut într-o duminică, în 14 aprilie, din Caracal, unde a ajuns de la 10 kilometri distanţă, din Dioşti, judeţul Dolj, pentru a retrage bani de la un bancomat. Fiind duminică, microbuzele care fac transport în comun nu aveau curse, aşa că la întoarcere a plecat cu o maşină de ocazie, cel mai probabil maşina lui Gheorghe Dincă, lucru pe care încearcă acum să îl dovedească anchetatorii.

Luiza era o elevă model, cu principii sănătoase, așa cum o descrie diriginta tinerei.

„Era un copil foarte bun şi cu principii sănătoase, crescută foarte bine. Şi ţinea foarte mult la bunici. A fost surprinzător că a dispărut, evident, adică eram convinsă că nu a plecat de bunăvoie de acasă. Ţineam legătura foarte mult şi cu părinţii, dar ţineam legătura cu bunicii, pentru că părinţii munceau în străinătate, cred că în fiecare lună vorbeam la telefon cu bunicii. Şi copilul era foarte bun, era şefa clasei, liantul clasei, îi ordona, îi… Aveam mare încredere în ea. (…) Şi eu îi învăţasem – cel mai bun prieten e părintele, lui îi spui în primul rând ce se întâmplă, şi era într-o relaţie foarte bună cu părinţii şi cu bunicii. Era chiar dintre copiii care ştiau că trebuie să-şi termine şcoala mai întâi “, o descrie diriginta fetei, prof. Larisa Păun, din cadrul Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu“ din Craiova, unde fata era, la momentul dispariţiei, elevă în clasa a XI-a.

Luiza Melencu, fata plânsă de aproape două săptămâni chiar în faţa unei ţări întregi, de către bunici şi părinţi, a făcut trei ani de şcoală în Italia, acolo unde mama ei, Georgeta Melencu, a lucrat timp de 12 ani.

„Trei ani de zile am avut-o în Italia. Eu 12 ani am lucrat în Italia şi acum am mers pentru un contract de 3 luni de zile în Anglia, cu sora mea. Vă daţi seama, tot pentru ea, pentru un trai mai bun, pentru că în Italia nu prea mai era aşa bine plătită ziua, 30 de euro, iar aici, 80 de lire. În Italia am lucrat în agricultură, la mere, roşii, piersică…. Noi 7 luni pe an eram plecaţi, 5 luni pe an eram în prezenţa lor. Iar eu în vacanţe le aduceam, tot timpul cât am fost plecată, le aduceam în Italia, cu procură, cu…

În momentul când au crescut un pic mai măricele, aveau vreo 12 ani, ceva de genul ăsta, am vrut să le duc acasă. Ele au început să plângă. Vă daţi seama, mi s-a rupt inima, şi atunci am decis: le iau din microbuz, le-am spus «rămâneţi aici şi vă dau aici la şcoală». Crescând un pic, Luiza a zis «mami, mie aici nu prea îmi place, nu e şcoala ca-n România». A făcut a -Va, a VI-a şi a VII-a în Italia, ceva de genul ăsta. A făcut trei ani de zile, iar când am adus-o înapoi în România a pierdut un an de zile. Ea a fost de acord, a spus că indiferent că pierde un an, vrea să termine liceul, să-şi facă şcoala“, a declarat mama Luizei.

Anchetatorii au găsit, în pădurea de lângă Caracal, fragmente osoase arse şi cenunşă

Purtătorul de cuvânt al DIICOT, Mihaela Porime, a declarat, luni, că anchetatorii au găsit, în pădurea de lângă Caracal, fragmente osoase arse şi cenunşă, care erau într-un sac şi care vor fi analizate. Potrivit acesteia, Gheorghe Dincă susţine că a ucis-o pe Luiza Melencu în ziua răpirii şi că rămăşiţele îi aparţin acesteia.

„S-au continuat cercetările la locuinţa inculpatului şi a avut loc o conducere în teren cu inculpatul, unde acesta a declarat că a abandonat un sac care conţinea fragmente osoase arse şi cenuşă. Aceasta trebuie să fie cernută pentru a vedea ce resturi mai sunt acolo. (…) Din declaraţia sa, el aşa a declarat că este trupul Luizei. Până nu avem rezultatele de laborator, nu ne putem pronunţa”, a declarat purtătorul de cuvânt al DIICOT.

Mihaela Porime a mai spus că „sunt ridicate în fiecare zi urme criminalistice care urmează să fie procesate”. Potrivit acesteia, Gheorghe Dincă a susţinut că a folosit aceeaşi metodă ca în cazul Alexandrei şi că agresiunea s-a produs tot în locuinţa sa. Purtătorul de cuvânt al DIICOT a precizat că, până la acest moment, nu sunt indicii că ar fi mai multe victime şi nici că Gheorghe Dincă ar fi avut complici.

Până acum nu a fost găsit telefonul Luizei. Dincă susţine că ar fi ucis-o pe fată în ziua în care a răpit-o, iar până în acest moment nu se ştie dacă acesta a şi violat-o, potrivit declaraţiilor reprezentantului DIICOT. Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat, după cercetările făcute într-o pădure de lângă Caracal, că “există date că există o victimă”, însă nu se ştie cine este, acest lucru urmând a fi stabilit după analiza ADN. “Omul acesta spune anumite adevăruri, dar şi minte foarte mult, că este învăţat cum să mintă. De data asta a spus ceva adevărat”, a spus avocatul, despre Gheorghe Dincă.

Anchetatorii au găsit rămăşiţe umane într-o pădure de lângă Caracal, unde Gheorghe Dincă a susţinut că ar fi aruncat părţi din trupul Luizei Melencu, au precizat anterior surse din cadrul anchetei.