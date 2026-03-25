Accident în fața Spitalului Grigore Alexandrescu. O ambulanță și mai multe mașini au fost avariate

Un accident rutier a avut loc în această dimineață în zona centrală a Bucureștiului, chiar în fața Spitalul Grigore Alexandrescu, implicând trei autoturisme și o ambulanță SMURD aflată în misiune. Impactul a provocat blocaje semnificative în trafic și a necesitat intervenția rapidă a polițiștilor și echipelor medicale.

Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs în momentul în care un autoturism a tăiat calea ambulanței aflate în deplasare, care transporta personal medical și echipamente. Autospeciala a intrat în coliziune cu vehiculul respectiv și a ricoșat ulterior într-un alt autoturism care se afla în zonă. În acest al doilea vehicul se afla o familie, cu un copil, care se îndrepta spre spital pentru tratament. Din fericire, familia a scăpat cu răni ușoare, iar tratamentul medical al copilului a fost reprogramat pentru o dată ulterioară.

Accident în fața Spitalului Grigore Alexandrescu

Potrivit informațiilor, un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, a fost implicat într-un accident rutier în zona Spitalul Grigore Alexandrescu. Ajuns în dreptul unității medicale, acesta a intrat în coliziune cu o ambulanță SMURD, condusă de un bărbat de 39 de ani, care se deplasa în regim de urgență, având semnalele luminoase și sonore activate.

În total, accidentul a implicat patru vehicule, dintre care trei autoturisme civile și ambulanța. Autoritățile au precizat că niciunul dintre șoferi nu era sub influența alcoolului în momentul producerii evenimentului. De asemenea, impactul nu a dus la victime grave, însă o persoană a fost rănită ușor și a primit îngrijiri medicale la fața locului înainte de a fi transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Accidentul a generat cozi lungi și dificultăți semnificative în circulația rutieră din zona Spitalului Grigore Alexandrescu, una dintre arterele cele mai aglomerate din București. Polițiștii sosiți la fața locului au început cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii coliziunii și vinovăția fiecărei părți implicate. Impactul a fost suficient de puternic încât să provoace avarii semnificative la autoturismele implicate, în special la două dintre acestea, care au fost serios avariate. Ambulanța, deși implicată, nu a suferit daune majore.

Blocajele create în urma accidentului au afectat circulația în zona centrală, iar autoritățile au recomandat șoferilor să evite zona și să utilizeze rute alternative până la finalizarea cercetărilor și eliberarea carosabilului. Echipele de intervenție au lucrat rapid pentru a degaja vehiculele implicate și pentru a restabili traficul normal.

