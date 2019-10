Accident în lanț, în Vaslui, iar totul a pornit de la o bomboană buclucașă

Câteva secunde de neatenție sunt de ajuns pentru ca autoturismul să scape de sub control, iar urmările pot fi foarte grave. Un accident de circulație s-a prudus în județul Vaslui, iar la originea evenimentului rutier s-a aflat o… bomboană cu mentă.

Un bãrbat din satul Valea Oanei venea duminicã de la serviciu și a provocat un accident mai putin obisnuit, în care au fost implicate mai multe persoane. Când mai avea câțiva metri pânã sã ajungã acasã, soferul nu a mai avut stare si – în loc sã-si vadã de condus – s-a aplecat sã ia o bomboanã cu mentã ascunsã sub scaunul din dreapta lui. A scãpat controlul volanului și, în câteva clipe, s-a proptit într-un șanț de pe marginea drumului, avariindu-și mașina, informează vremeanoua.ro.

“Mã întorceam acasã de la muncã. Nu mai aveam nici 20 de metri pânã sã ies de pe drumul national si fix atunci parcã mi-a luat cineva mintile. M-am aplecat dupã o bomboanã cu mentã, iar dupã câteva secunde m-am trezit cu masina în sant. Nu stiu cum am ajuns acolo, dar am avut noroc cu airbag-urile, cã am rupt si un copac de pe marginea drumului”, a declarat șoferul respectiv.

Intră și doi motocicliști în… scenariu

Dupã câteva momente de la producerea accidentului, doi motociclisti care erau mai în spate cu 200-300 de metri s-au ciocnit între ei. “Motociclistii erau cu mult în spatele masinii. Veneau cu vitezã, probabil au întors capul spre mine sã vadã dacã am ceva si s-au ciocnit între ei. Îmi pare rãu pentru ei, fiindcã dacã si-ar fi vãzut de drum nu ajungeau la spital”, a mai spus bãrbatul care s-a rãsturnat cu mașina.

Pentru cei doi motocicliști accidentati au fost alocate mai multe echipaje de ambulanțã, care au acordat îngrijiri medicale.