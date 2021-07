Accident terifiant în Turcia! 12 oameni morți și 26 răniți, după ce un autobuz s-a răsturnat și a fost cuprins de flăcări. FOTO

12 persoane și-au găsit sfârșitul și alte 26 au fost rănite într-un accident grav, produs în Turcia, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Autobuzul în care se aflau s-a răsturnat, apoi a luat foc.

Tragedia a avut loc în provincia Van, aproape de granița cu Iran. Autobuzul implicat care transporta migranţi ilegali din Afganistan, Pakistan şi Bangladesh, a informat prefectura Van, citată de media locale, transmit AFP şi Reuters.

Citește și: Accident grav în Dolj. Un bărbat a murit și alți patru oameni au ajuns la spital

Vehiculul a căzut într-un şanţ pe marginea drumului, după care a luat foc. Autoritățile locale informează că printre cei decedați se află 11 migranţi şi o persoană care le-a organizat transportul. Răniţii au fost transportaţi la spital, iar proprietarul autobuzului a fost reţinut.

În provincia Van au murit mai mult de 80 de migranţi în 2020 și 59 în 2019. Turcia reprezintă un punct important de tranzit.

Turcia este un punct-cheie de tranzit pentru migranţii care vor să ajungă în Europa. Aceştia, majoritatea veniţi din Iran, Afganistan şi Pakistan, trec graniţa iraniană-turcă cu piciorul, după care sunt transportaţi spre oraşe ca Istanbul şi Ankara, anunță site-ul Știrileprotv.ro.

At least 12 killed as bus carrying #migrants crashes in #Turkey | https://t.co/BDS3UcM0Oj |

— LBCI Lebanon News EN (@LBCI_News_EN) July 11, 2021