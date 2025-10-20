Acest bărbat a mâncat 720 de ouă în 30 de zile. Când și-a făcut analizele, să cadă din picioare!

Un cercetător de la Harvard a atras atenția tuturor, după ce a făcut un experiment inedit pe propria sănătate. Bărbatul a consumat într-o singură lună, nu mai puțin de 720 de ouă, iar rezultatele analizelor au fost surprinzătoare.

Nick Norwitz, cel care are și un doctorat în sănătate metabolică la Universitatea Oxford, a mărturisit că a fost tot timpul interesat să studieze corpul uman. Acesta a hotărât să facă un test pe propriul organism și să consume un număr extrem de mare de ouă.

Acest bărbat a mâncat 720 de ouă în 30 de zile

Bărbatul a consumat câte 24 de ouă, timp de o lună, echivalentul unui aport de grăsimi estimat la 133.200 mg. Mai mult decât atât, în prima săptămână, bărbatul a ales să adopte o dietă săracă în carbohidrați, iar mai apoi să crească aportul acestora.

„Eu și colegii mei găsim modalități creative de a încerca să transpunem admirația și dragostea noastră pentru fiziologie și biologie în ceva interesant și accesibil publicului. Le-am mâncat în toate felurile – omletă, prăjită, umplute… Ouăle sunt versatile, așa că prepararea lor în diferite moduri a fost destul de plăcut, nu a fost atât de dificil”, a mai precizat cercetătorul.

De asemenea, acesta și-a făcut analizele medicale pentru a constata ce schimbări s-au produs în corpul său, iar rezultatele au fost uimitoare. Acestea au contrazis mitul conform căruia, în general, ouăle cresc nivelul colesterolului în sânge. Potrivit cercetătorului, colesterolul său nu a suferit modificări, chiar dacă a consumat de peste cinci ori mai mult decât este recomandat.

„Colesterolul meu LDL (n.r.- colesterolul rău) a scăzut, de fapt, cu două procente în primele două săptămâni și apoi cu încă 18 procente în următoarele două săptămâni”, a precizat el într-un videoclip publicat pe YouTube.

Bărbatul a transmis că fiecare organism poate reacționa în mod diferit și este recomandat să se efectueze un set de analize înainte de a urma orice fel de dietă.

„Atunci când evaluezi ce este o dietă bună pentru o persoană, trebuie să iei în considerare sănătatea metabolică inițială și, de asemenea, care sunt obiectivele sale”, a mai spus cercetătorul.



Nu este banc! Câte sute de lei a dat o româncă pentru 10 sarmale puse într-o caserolă tip platou