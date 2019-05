Acest bărbat din Dâmbovița și-a ucis concubina în timpul unei partide de amor. Ce fantezie a avut

O femeie în vârstă de 59 de ani din localitatea Voinești, județul Dâmbovița, a avut parte de o moarte teribilă. Concubinul ei este acuzat că din pricina unor perversiuni sexuale i-ar fi perforat colonul. Ulterior, victima a făcut septicemie și a decedat.

În prezent, bărbatul în vârstă de 59 de ani este cercetat pentru viol urmat de moartea victimei. Dacă va fi găsit vinovat, riscă ani grei de închisoare. Potrivit adevărul.ro, cuplul s-ar fi “distrat” cu morcovii din grădină.

Cei doi locuiau de mai mult timp împreună, într-o casă modestă. Erau izolați de restul sătenilor, la aproximativ un kilometru distanță față de sat.

”Îmi pare rău de ea, nu am vrut să o omor. Am ţinut la ea şi ea a ţinut la mine. Am recunoscut vina în faţa poliţiştilor şi a avocatei”, a spus bărbatul.