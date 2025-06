Acest elev din Călărași spune că a învățat doar 2 zile pentru Bacalaureat. Ce notă crede că va lua

Săptămâna trecută a fost una extrem de importantă pentru liceeni. Elevii claselor terminale de liceu – a XII-a zi, XIII-a seral și cei înscriși la frecvență redusă – au încheiat oficial cursurile vineri, 6 iunie, și au intrat în etapa crucială a Bacalaureatului. În urmă cu doar câteva zile au fost susținute probele scrise la BAC 2025, iar unele dintre ele le-au dat bătăi serioase de cap elevilor. Unii s-au pregătit mai bine și au studiat tot anul pentru examen, în timp ce alții se pare că au reușit să treacă prin toată materia în numai două zile.

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, în sesiunea de vară BAC 2025 sunt înscriși aproximativ 108.000 de candidați, dintre care peste 94.000 sunt din promoția curentă, iar restul din serii anterioare. Candidații au fost repartizați în peste 470 de centre de examen la nivel național, iar pentru unii dintre ei probele susținute nu au fost tocmai accesibile.

Așa cum spuneam, săptămâna trecută a fost una de foc pentru elevii claselor terminale de liceu. Aceștia au susținut probele scrise, iar unele dintre subiecte i-au pus în dificultate. Pentru examenul maturității mulți elevi s-au pregătit din timp și au învățat serios, însă au existat și alții care au mers mai mult pe noroc și nu au acordat prea mult timp studiului.

Este și cazul unui elev din Călărași, care pentru proba la matematică spune că a învățat numai două zile. Deși pe parcursul anului școlar a mai făcut meditații, tânărul s-a pus serios pe învățat abia cu două zile înainte de examen. Iar pentru efortul lui speră să obțină nota 5 sau 6.

„Elev: A fost foarte bine. Nu cred că a fost chiar așa de greu. Adică la română a fost mult mai ușor, la mate daca iau un 5 – 6 sunt destul de mulțumit.

R: Deci a fost destul de greu.

Elev: Dacă mă pregăteam puțin mai bine, mna…

R: Cu cât timp înainte te-ai pregătit?

Elev: Cu două zile, adică…

R: Pe ultima sută de metri, chiar așa?

Elev: Nu, am făcut meditații de-a lungul anului, doar că acum în ultimele două zile am făcut mai mult și am exersat mai mult”, a mărturisit elevul, potrivit canalsud.ro.