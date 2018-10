Acesta e motivul pentru care nu și-a recunoscut fiica!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, motivul pentru care Gregory Tade nu și-a recunoscut, inițial, fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Avem imagini în premieră absolută cu ce a ascuns ex-fotbalistul lui Gigi Becali, tocmai în Anglia. (Super oferta de angajare)

Gregory Tade a făcut istorie la CFR Cluj, fiind golgheterul echipei. Atacantul s-a făcut, însă, remarcat și în viața din afara terenului. Francezului i-a căzut cu tronc o tânără româncă frumoasă, pe nume Alexandra, iar din relație a rezultat o fetiță. Pe care fotbalistul, în primă fază, nu a recunoscut-o. Astfel că, după despărțire, cei doi au ajuns în fața instanței, după ce clujeanca a deschis proces. (Cât câștigi dacă faci videochat?)

În cele din urmă, Gregory Tade și-a asumat copilul pe care îl are cu Alexandra Teglaș. Inițial, a refuzat acest lucru pentru că avea întemeiată o familie, de un deceniu, plus încă trei micuți, în Anglia. În plus, nu ar fi considerat niciodată că ar fi avut o relație adevărată cu tânăra româncă din Cluj. (VEZI ȘI: FOSTUL STELIST TADE, ”BÂNTUIT” DE IUBITA ROMÂNCĂ)

„Soția și copiii l-au vizitat pe Tade constant la Cluj”

Și a vrut, astfel, să evite un conflict cu soția. Pe celebra adresă pont@cancan.ro, o apropiată de Lindsay, nevasta atacantului trecut inclusiv pe la FCSB, a făcut dezvăluiri incredibile, pe care vi le prezentăm în exclusivitate.

“Gregory Tade are o soție și trei copii în Anglia. Este căsătorit de 10 ani. Gregory Tade nu a fost niciodată într-o relație, în adevăratul sens al cuvântului, cu fata din România, pe nume Alexandra. Acesta a fost motivul pentru care nu a recunoscut copilul. De altfel, Alexandra știa, încă dinainte să facă sex cu Tade, că fotbalistul are o soție și trei copii. Relația pe care Alexandra susține că a avut-o cu Tade nu a însemnat nimic altceva decât câteva partide de sex cu fotbalistul.

Din păcate, ea a rămas însărcinată, absolut accidental. Soția și copiii l-au vizitat pe Tade constant la Cluj, în toată perioada în care a jucat acolo. De altfel, pe Instagram sunt fotografii de acum șase ani cu Tade și familia lui. Iar Alexandra le-a văzut înainte să facă sex cu Tade. Deși știa că acesta are o familie”, a precizat, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, o apropiată a soției ex-fotbalistului lui Gigi Becali. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!)

Între timp, atacantul și-a recunoscut fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Va trebui să plătească o pensie alimentară de de 1.098 de lei lunar. Chiar și în aceste condiții, Gregory Tade își continuă viața alături de soție și de cei trei copii pe care îi are cu aceasta.

În prezent, caută să-și găsească altă echipă, după ce s-a despărțit de Maccabi Petah Tikva în vară. (NU RATA: DE CE REFUZA ”PERLA NEAGRĂ” A LUI GIGI BECALI SĂ-ȘI RECUNOASCĂ FETIȚA)

Insolvența l-a trimis pe Tade la Steaua

În iulie 2015, Gregory Tade se transfera la Steaua, actuala FCSB. CFR Cluj intrase în insolvență și nu-i mai putea plăti salariul generos. După negocieri intense, purtate mai multe săptămâni, oficialii campioanei României au ajuns la un acord cu Gregory Tade. (Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti)

Atacantul francez al CFR-ului s-a înţeles cu roş-albaştrii și a primit un salariu de 25.000 de euro lunar. Cel care înscrisese de 18 ori în sezonul precedent, fiind golgheterul Ligii 1, devenea ”Perla neagră” a lui Gigi Becali. 500.000 de euro a plătit finanțatorul FCSB pe atacant, dar avea să regrete în scurt timp. Fotbalistul nu s-a acomodat la noua echipă, iar Becali a ”scăpat” de el un an mai târziu. (VEZI AICI: LEGATURA DINTRE GIGI BECALI SI GREGORY TADE)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)