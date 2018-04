”Nishiyama Onsen Keiunkan” este un hotel japonez, deschis in 705 si tinut ”in viata” de peste 52 de generatii. In 2011 a fost recunoscut, oficial, de catre ”Cartea Recordurilor”. Aparut cu 300 de ani inainte ca vikingii sa atinga coastele americane, pe vremea cand noi ne chinuiam cu cnezatele si voievodatele lui Glad, Gelu au Menumorut, hotelul s-a alimentat cu apa termala direct la la sursa, fiind ”parcat” la poalele Muntilor Akaishi. O camera ”pleaca” de la 500 de dolari.

Pe vremea cand noi ne chinuiam cu cnezatele si voievodatele lui Glad, Gelu si Menumorut, pe vremea cand vikingii nu atinsesera, inca, ale Lumii Noi coaste, ei, bine, pe vremea cand statul englez mai avea cam 300 de ani pana la fondare, pe la 705, un japonez, Fujiwara Mahito pre numele sau, a avut ideea de a deschide un…hotel. Se facea ca era la poalale Muntilor Akaishi, intr-un cadru natural de exceptie, unde primavara parea sa nu plece niciodata, la un cioc de barza de Vulcanul Fuji. I-a zis ”Nishiyama Onsen” si, pentru ca era al doilea an al Dinastiei Keiun, i-a spus si ”Keiunkan”, deci ”Nishiyama Onsen Keiunkan”.

S-au apucat de treaba si, vreme de 52 de generatii, hotelul a apartinut unei singure familii, nefiind, niciodata, inchis. Izvoarele termale din zona si-au facut datoria, astfel ca intreg sistemul SPA a avut, non-stop, apa calda. In 2011, celebra ”Carte a Recordurilor” a omologat locul, ca fiind ”cel mai vechi hotel din lume ce functioneaza fara incetare” (n.r. – ca o curiozitate, al doilea hotel de acest gen se afla tot in Japonia – ”Hoshi Ryokan” -, care s-a deschis in 718 si care e la sase ore distanta de ”Nishiyama Onsen Keiunkan”).

Actualmente, locul dispune de 37 de camere (preturile pornind de la 500 de dolari), iar ultima renovarea a avut loc in 1997. Ca o comparatie, in cartea sa, ”Romania”, francezul Jean A. Vaillant aprecia ca la 1844 in Bucuresti se aflau 20 de hanuri si 20 de hoteluri.

Sursa: bzi.ro