Acești pensionari români vor primi pensii cu 300 lei mai mici, de la 1 august 2025

Pensionarii cu venituri mai ridicate vor resimți din plin o nouă măsură fiscală decisă de autorități, care va intra în vigoare începând cu 1 august 2025. Este vorba despre introducerea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru toate pensiile ce depășesc pragul de 3.000 de lei, o modificare ce va diminua considerabil veniturile lunare ale celor afectați. Printre cei vizați se află pensionarii cu pensii de 6.000 de lei, care vor pierde lunar 300 de lei, în urma aplicării cotei de 10%.

Această decizie face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri fiscale adoptate de Guvern pentru a acoperi găurile tot mai mari din bugetul de stat, într-un context în care datoria publică a României a ajuns la cote alarmante. Cu o datorie care depășește 990 miliarde de lei și cu un deficit bugetar greu de controlat, autoritățile sunt constrânse să taie din cheltuieli și să identifice surse suplimentare de venit, iar sistemul de pensii a devenit o țintă vizibilă.

Citește și: Ce salarii primesc cei 5 vicepremieri ai României, după ce Bolojan a anunțat noi taxe și impozite. Sumele sunt amețitoare

Acești pensionari români vor primi pensii cu 300 lei mai mici

Practic, aplicarea CASS înseamnă că, pentru fiecare 100 de lei care depășesc pragul de 3.000 de lei, pensionarii trebuie să plătească 10 lei la sistemul public de sănătate. Astfel, pentru o pensie de 6.000 de lei, se aplică o contribuție lunară de 300 de lei, ceea ce duce pensia netă la 5.700 de lei. Această măsură nu vine singular, ci se suprapune peste alte ajustări sau suspendări ale beneficiilor promise anterior.

Un exemplu concret îl reprezintă anularea indexării pensiilor care trebuia aplicată de la 1 ianuarie 2025. Pensionarii nu au mai beneficiat de majorarea de 12% anunțată în prealabil, ceea ce înseamnă că venitul lunar al fiecărui beneficiar a rămas neschimbat, deși rata inflației și costurile de trai au continuat să crească. Concret, un pensionar care ar fi trebuit să primească un plus de 300-330 lei lunar, conform formulei de indexare, nu a mai primit nimic. Acești bani nu doar că au fost „amânați”, dar sunt puține șanse ca vreodată să mai fie acordați.

În același registru al măsurilor restrictive se înscrie și perspectiva suspendării viitoarei indexări prevăzute pentru 2026. Conform legii actuale, pensiile ar fi trebuit să crească cu aproximativ 7%, în baza unei formule ce ia în calcul inflația și creșterea salariului mediu brut. Pentru un pensionar cu o pensie medie, această ajustare ar fi adus un plus de 200 de lei pe lună. La nivel național, impactul bugetar ar fi fost uriaș – peste 2,2 miliarde de euro pentru întregul an 2026, bani pe care Guvernul nu îi are în prezent.

Adăugând și costurile asociate cu recalculările restante ale pensiilor sau eventualele corecții promise pentru cei defavorizați de legea anterioară, nevoile financiare depășesc 2,75 miliarde de euro anual. În lipsa unor fonduri consistente și sustenabile, autoritățile aleg să blocheze orice majorare și să impună contribuții chiar și celor care, teoretic, au contribuit o viață întreagă la sistem.

Citește și: Ce se întâmplă cu pensionarii din România cu pensii mai mari de 2.500 lei? Marius Budăi a făcut anunțul