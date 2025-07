Actor de forță, dar cu frici neașteptate! De ce nu o sa-l vezi pe George Ivașcu în mare, nici în ruptul capului, și de ce se caută pe Google: ”Nimeni nu e perfect!”

Este unul dintre cei mai vizibili actori din serialele Pro TV, mereu activ pe platourile de filmare, dar în spatele aparițiilor carismatice se ascund temeri și obiceiuri cu totul neașteptate. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, George Ivașcu face mărturisiri surprinzătoare: de ce îl sperie marea mai tare decât un rol dificil și ce l-a determinat să se caute pe Google! Răspunsurile lui sunt cel puțin… neașteptate!

După trei decenii de „haiduceală” prin teatru și film, George Ivașcu trăiește intens atmosfera din culisele Pro TV. Actorul joacă în serialele „Tătuțu” și „Betoanele”. Asumat, direct și cu poftă de risc, Ivașcu recunoaște că pentru el televiziunea nu e „doar un serviciu” și că fiecare întâlnire, fiecare rol vine cu o lecție. Iar implicarea e cheia, altfel, n-are farmec!

”După 30 de ani de când am haiducit de colo-colo, acum cu serialele ”Tătuțu”, ”Betoanele”, am reintrat în lumea Pro TV și reîntâlnesc oameni cu care am fost prieten și nu ne-am văzut de multă vreme. Eu sunt deschis către aventuri, îmi place să risc, de asta toate experiențele mele au fost interesante. M-am întâlnit cu persoane și personalități de la care am avut de învățat. Nu poți veni în această industrie ca la serviciu, aici trebuie să vii implicat!”, ne-a mărturisit marele actor.

Cum arată vara pentru el? Cu siguranță nu la mare! Recunoaște pentru prima oară că are o fobie care îl ține departe de apă.

”Nu pot să zic că voi avea concediu. Tocmai am început două proiecte pe care trebuie să le finalizez, de teatru. Sunt colegi care mai pleacă în diverse concedii, și doar așa, în acele perioade scurte libere le voi petrece alături de familie. Vreau să mă odihnesc, dar nu în București, pentru că aici nu prea te odihnești.

Eu prefer muntele, mă încarcă prin diversitatea lui. Nu că marea ar fi monotonă, însă eu sunt hidrofob. O spun în premieră! Eu mă bag, cel mult, în piscina pentru copii. Și-atunci ce să fac, să mă duc la mare ca să stau ca micul pe grătar? Să mă perpelesc doar pe nisip? Nu-i ok”.

George Ivașcu: ”M-am căutat pe Google”

Pare mereu calm și stăpân pe el, dar George Ivașcu are propriile „ritualuri” fără de care nu începe ziua.

”Dimineața trebuie să îmi beau cafeaua și îmi aloc foaaarte mult timp dușului, atunci când am de lucru să am timă să îmi parcurg textul înainte de filmare…Nu sunt neapărat tabieturi, cât sunt niște mici ancore pe care mi le ofer pentru a fi pregătit să trec orice hop din ziua respectivă”.

Puțini ar recunoaște-o, dar George Ivașcu o spune direct: s-a căutat pe Google! Actorul mărturisește că, în meseria lui, e imposibil să nu fii atent la ce se spune despre tine.

”M-am căutat pe Google, am fost serios, pentru că într-un fel faci o profesie publică, și-atunci ești interesat de lucrurile pe care trebuie să le ajustezi. Pentru că sunt lucruri interpretabile, nu tot timpul ești inspirat, pentru că nimeni nu e perfect, suntem doar perfectibili. Și-atunci de asta sunt lucruri pe care e bine să te racordezi între tine și corespondentul tău”.

