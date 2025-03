Actorul din Las Fierbinți care a salvat o vedetă din România de la incendiul din Colectiv. Unde a ales să o ducă în acea seară

Un actor din Las Fierbinți a salvat o vedetă din România de la incendiul din Colectiv. Bruneta a apărut la TV și a povestit prin ce a trecut în urmă cu aproape 10 ani, dar și cum a scăpat de tragedie. Unde a ales să o ducă în acea seară personajul celebru de la Pro TV?

Toma Cuzin, cel care interpretează personajul lui Firicel din Las Fierbinți, a reuși să salveze o vedetă de la incendiul din Colectiv fără să își dea seama. Povestea este una demnă de un scenariu de film. Bruneta a fost invitată în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct și a povestit totul cu lux de amănunte. Dacă nu era actorul, femeia ar fi fost o victimă a tragediei care a avut loc pe 30 octombrie 2015.

Citește și: Coșmarul prin care a trecut Dalida din ”Las Fierbinți! În timp ce soacra era anchetată pentru tunul de 16 mil. €, soțul primea lovitura de la…

Protagonista acestei povești este Ioana Popescu, aceasta fiind cunoscută sub pseudonimul „Devoratoarea de fotbaliști”. Recent, bruneta a fost invitată în emisiunea lui Dan Diaconescu și a povestit că trebuia să fie în clubul Colectiv atunci când a luat foc.

Ioana Popescu a susținut că, la acea vreme, era într-o relație cu Firicel din Las Fierbinți. Astfel, în seara tragedie, Cuzin Toma a invitat-o să urmărească o piesă de teatru. Bruneta a decis să meargă alături de iubitul ei. În caz contrar, ar fi futut să fie o victimă a tragediei.

S-a întâmplat ca eu să mă cuplez cu domnul Firicel. Da. Și în seara aia, deși eram cumva pe finalul relației, m-am dus la Teatrul Mic. Spectacolul a început pe la 8 și s-a terminat pe la 10. El m-a dus cu mașina până la Unirii, după care am luat un taxi”, a povestit Ioana Popescu.

Mama Ioanei Popescu știa că fiica sa merge în Colectiv. Astfel, a trecut prin momente foarte grele atunci când a văzut la televizor ce se întâmplă în club. În momentul în care a ajuns acasă teafără, femeia a putut respira ușurată.

„Când am ajuns eu acasă, încă mama nu avea Alzheimer, încă era ok cât de cât, urla la mine că ea știa că eu o să mă duc la Colectiv: ‘Uite, uite, uite, bine că ai ajuns acasă, uite ce s-a întâmplat acolo’. Și zic: ‘Stai, mami, că eu am fost până la urmă la teatru’. M-a salvat… Dumnezeu”, a mai spus bruneta.