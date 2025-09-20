Actrița care a lăsat jurații de la Vocea României muți! S-au ‘bătut’ pe ea: „Ne-a rupt”

Cristina Bleandură este actrița care a reușit să îi dea pe spate pe jurații de la Vocea României cu prestația sa. Povestea de viață a tinerei este impresionantă. Cum a ajuns, de fapt, să îmbine actoria cu muzica?

Originară din Republica Moldova, Cristina Bleandură are 33 de ani și locuiește în Galați. Este actriță la Teatrul de Revistă din același oraș și mamă a doi copii: o fetiță de 4 ani și un băiețel de 5 ani.

Se descrie ca fiind o fire luptătoare, mereu în căutarea adrenalinei, a distracției și dornică să le dovedească tuturor ce talente zace în ea. Artista a oferit un moment memorabil pe scena de la Vocea României, iar reacțiile juraților au fost pe măsură.

Cristina Bleandură a întors toate cele 4 scaune de la Vocea României

Cristina Bleandură a urcat pe scenă hotărâtă să întoarcă toate cele 4 scaune ale juraților și chiar i-a reușit. Actrița a oferit un moment memorabil, unic până acum în preselecțiile de la Vocea României. A început recitalul cu o arie dintr-o operă și a continuat cu piesa celor de la AC/DC – ”Highway”.

Rând pe rând, toți cei 5 antrenori s-au întors pentru a vedea cine este artista care aproape a schimbat regulile show-ului de la Pro TV. Într-un final, după negocieri intense și promisiuni din partea juraților, Cristina Bleandură a decis să facă parte din echipa lui Tudor Chirilă.

Așa cum era de așteptat Smiley, Theo Rose, Horia Brenciu și Irina Rimes nu au ezitat să își exprime nemulțumirea față de alegerea concurentei. Mai în glumă, mai în serios, cei patru nu și-au ascuns frustarea și au spus ceea ce au gândit.

Irina Rimes: „Ești primul concurent care știe să își ia aplauzele! Bravo! Cristina, ești senzațională! Dacă aveam două butoane, le apăsam pe amândouă. Eu i-am dat mute lui Tudor, pentru că te doresc foarte mult!” Theo Rose: „Acum are timp de gândire. Tudor e periculos când gândește. Și eu m-aș fi dus în echipa lui dacă primeam un asemenea moment” Tudor Chirilă: ”Mamă, mă dădeam cu capul de pereți să o pierd pe Cristina. Ne-a rupt pe toți” Horia Brenciu: ”Iertați-mă, dar sunt opărit pe alegerea făcută, ca să mă exprim elegant” Smiley: ”Gălățeanca era din start chitită pe Tudor Chirilă”

