Este doliu pe scena celebrului teatru Broadway și în sufletul mai multor vedete din Statele Unite ale Americii. Marin Mazzie, nominalizată de trei ori la Premiile Tony – Premiile Antoinette Perry pentru excelență în teatru – a murit la trei ani după ce a primit cruntul diagnostic: cancer ovarian. Decesul a survenit în timp ce se afla în reședința ei din metropola New York și avea 57 de ani. Reprezentantul ei a confirmat vestea tristă pentru jurnaliștii de la Associated Press.

Actrița Marin Mazzie a murit la 57 de ani, după ce organismul a cedat în fața temutului cancer ovarian

Cunoscuta actriță americană încetat din viață ieri, potrivit People. Publicistul lui Marin Mazzie a oferit un comunicat de presă în care a confirmat decesul regretatei artiste.

“Un om minunat, o soţie iubitoare, dedicată familiei şi prietenilor și o vedetă de pe Broadway, Marin Mazzie a murit în această dimineaţă (n.r.: joi, 13 septembrie) la ora 10:10, în apartamentul din New York City , înconjurată de familie şi prieteni apropiați” , a declarat Kim Correro, conform jurnaliștilor People.

Presa internațională titrează că Marin Mazzie a fost diagnosticată cu cancer ovarian în stadiu IV în anul 2015. Ea şi-a început cariera pe Broadway cu “Big River”. Talentul şi vocea incredibilă au ajutat-o să interpreteze rolul lui “Rapunzel” în 1987. Nominalizată pentru rolurile ei din “Ragtime”, Passion” și “Kiss Me, Kate”, apărând însă și în alte producții, inclusiv în “Spamalot”, “Next to Normal” și “Bullets Over Broadway”. Recent, ea o înlocuise pe Kelli O’Hara în “The King and I”.