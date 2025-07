Acum s-a aflat! Ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al lui Felix Baumgartner: „Va avea loc un...”

S-a aflat ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al lui Felix Baumgartner! Un prieten foarte apropiat al regretatului sportiv a făcut dezvăluirile! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Misterul înmormânării lui Felix Baumgartner a fost deslușit! La zece zile de la tragicul accident din Italia, în care și-a găsit sfârșitul la 56 de ani, apropiații au luat, în sfârșit, o decizie clară privind ultimul drum al acestuia.

După o perioadă de incertitudine și multe speculații – ba că va fi incinerat, ba că repartierea întârzie la nesfârșit – s-a aflat ce se va întâmpla, de fapt, cu trupul neînsuflețit al partenerului Mihaelei Rădulescu. Unul dintre cei mai buni prieteni ai săi a făcut lumină și a vorbit despre planurile concrete.

Trupul neînsuflețit va fi dus la Salzburg, iar acolo se va organiza o ceremonie publică în memoria acestuia. Informația este una emoționantă pentru fani, care nu au știut când sau cum își vor putea lua adio de la regretatul sportiv. Klaus, vizibil îndurerat, a vorbit despre caracterul puternic al lui Felix Baumgartner.

Vestea că Felix Baumgartner s-a stins din viață a venit ca un fulger pentru toți cei ce l-au apreciat de-a lungul anilor. Medicul care a încercat să-l salveze a făcut declarații dureroase!

„Abia atunci, la radio, mi-am dat seama că Felix Baumgartner era omul pe care am încercat eu să-l salvez. La radio spuneau că e vorba de o posibilă problemă medicală. Asta am bănuit și eu când am văzut ce s-a întâmplat. S-a prăbușit ca o rachetă. Părea că nu a reacționat deloc în timpul căderii”, a declarat medicul de pe ambulanță, conform Prosport.